Με βαρύτατη καταγγελία μέσω του X απάντησε ο Ίλον Μασκ στις κατηγορίες της Κομισιόν ότι το κοινωνικό δίκτυο που κατέχει παραβιάζει τις υποχρεώσεις του για διαφάνεια σε σχέση με τις διαφημίσεις και την πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας για τους ερευνητές.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο μεγιστάνας:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφερε στο 𝕏 μια παράνομη μυστική συμφωνία: αν λογοκρίναμε ήσυχα τον (ελεύθερο) λόγο χωρίς να πούμε σε κανέναν, δεν θα μας έβαζαν πρόστιμο.



»Οι άλλες πλατφόρμες αποδέχθηκαν αυτή τη συμφωνία.



»Το 𝕏 όχι».

Ο Μασκ σχολιάζει δήλωση της Ευρωπαίας επιτρόπου Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.



The other platforms accepted that deal.



𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής, το X «εξαπατά» του χρήστες του και παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα «μπλε τικ» (blue checkmarks) που υποτίθεται ότι πιστοποιούν τις αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Η γνωμοδότηση που ανοίγει τον δρόμο στην επιβολή βαριών προστίμων.

«Το Χ έχει τώρα το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του, αλλά αν επιβεβαιωθεί η άποψή μας, θα επιβάλουμε πρόστιμα και θα απαιτήσουμε σημαντικές αλλαγές», προειδοποίησε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας Τιερί Μπρετόν.

Ο μεγιστάνας παραθέτει και άλλη απάντηση στην Επιτροπή, σχολιάζοντας «ακριβώς»:



«ΔΕΝ είναι ερευνητές. Είναι δραστηριότητες λογοκρισίας και πολιτικοί πράκτορες. Αυτό ήταν εξ αρχής το σχέδιό τους — να χρησιμοποιήσουν το DSA (νόμοw για τις ψηφιακές υπηρεσίες) για να αναγκάσουν τον Χ να επανδρώσει και πάλι το τμήμα λογοκρισίας που απέλυσε όταν ανέλαβε ο Ίλον».



