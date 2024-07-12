Τετράποδο ρομπότ, ζωντανό εργαστήριο και έρευνες παρουσίασε το ΕΚΕΤΑ

Για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για τις συμπράξεις του με τη διεθνή βιομηχανία καθώς και για την ερευνητική δραστηριότητα των ινστιτούτων του, ενημέρωσαν την υφυπουργό Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, οι εκπρόσωποι του ερευνητικού Κέντρου κατά την διάρκεια της σημερινής επίσκεψής της στις εγκαταστάσεις του στην Θέρμη.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης που είχε η υφυπουργός με τα στελέχη του ΕΚΕΤΑ, ήταν η έμφαση που αυτό δίνει στην ουσιαστική και αποδοτική σύνδεση της έρευνας με την αγορά, η οποία καταδεικνύεται από τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που καταγράφουν οι έως σήμερα 23 εταιρείες -τεχνοβλαστοί του, μέσω της εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής και της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Pragma IoT και της Optimems Smart Energy Solutions, spin-offs του ΕΚΕΤΑ.

Η κα Ράπτη, με το αυτόνομο όχημα του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, μετακινήθηκε στους χώρους του και επισκέφθηκε το FabLab.

Εκεί, έγινε επίδειξη του τετράποδου ρομπότ της Boston Dynamics το οποίο έχει εφαρμογές σε επιθεώρηση και παρακολούθηση, σε βιομηχανίες, υποδομές και μέσα μεταφοράς. Λίγο αργότερα, είδε από κοντά το Ζωντανό Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων και Υπηρεσιών, όπου και ενημερώθηκε για την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αλλά και τον δυναμικό προσομοιωτή οδήγησης αυτοκινήτου.

Στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τις δράσεις σχετικά με την προηγμένη έρευνα στις βιοεπιστήμες, τη σύγχρονη διαγνωστική και την αξιοποίηση βιοδεδομένων τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για την προαγωγή των υπηρεσιών υγείας ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε την κτιριακή εγκατάσταση Ενεργώ, Υποδομή Έρευνας και Εφαρμογής Βιώσιμων Πηγών Ενέργειας – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - ΙΣΝ και στην υποδομή δυναμόμετρου οχήματος βαρέος τύπου, μοναδική στον ελλαδικό χώρο, για την αξιολόγηση εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη νέων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

Η υφυπουργός ξεναγήθηκε στο Εργαστήριο Μεγάλου Ύψους του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της καθαρής ενέργειας με τεχνολογίες υδρογόνου, δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και τα υλικά που συμβάλλουν σε αυτές τις τεχνολογίες.

«Το ΕΚΕΤΑ δήλωσε η υφυπουργός Ανάπτυξης, «είναι από τα 11 κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, με ετήσια έσοδα 55 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία και σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις της αγοράς, όπως η BP, ARAMCO, KLEEMANN, SAMSUNG, SUN LIGHT, αλλά και μεγάλα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, ενώ επίσης έχει επιτύχει να προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Δημήτρης Τζοβάρας υπογράμμισε ότι η επίσκεψη της Υφυπουργού Ανάπτυξης «αντανακλά το ενδιαφέρον της Πολιτείας στα κρίσιμα ζητήματα της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ως προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και την ενίσχυση της οικονομίας».

