Πώς η Google επιχείρησε να περιπαίξει την Apple και.. έπεσε στο λάκκο που έσκαβε

Οι χρήστες δεν χρειάστηκε πολύ για να πάρουν χαμπάρι τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα η Google να πέσει στο λάκκο που η ίδια έσκαβε!

Μπούμερανγκ γύρισε η προσπάθεια του τμήματος κοινωνικών δικτύων της Google να προωθήσει τα νέα κινητά τηλέφωνα Pixel 7 και Pixel 7 Pro στην "πλάτη" της Apple…

Όλα ξεκίνησαν όταν ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, έκανε ένα tweet προετοιμάζοντας το έδαφος για το νέο iPad Pro με το hashtag #TakeNote.



Ο επίσημος λογαριασμός του Google Pixel στο Twitter, αποφάσισε να αδράξει την ευκαιρία και να πειράξει την Apple εκμεταλλευόμενος την ανάρτηση του CEO της για να διαφημίσει τις νέες Pixel συσκευές στις οποίες η Google στηρίζει πολλά.

Ωστόσο, αυτό που ξέχασαν (ή ακόμα χειρότερα όφειλαν να γνωρίζουν…) στη Google είναι πως κάθε tweet που γίνεται από iPhone ή Android συσκευή φέρει ανάλογη χαρακτηριστική σήμανση (Twitter for iPhone – Twitter for Android). Το αποτέλεσμα ήταν η ανάρτηση της Google να γράφει... Twitter for iPhone!



Οι χρήστες δεν χρειάστηκε και πολύ για να πάρουν χαμπάρι τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα η Google να πέσει στο λάκκο που η ίδια έσκαβε! Η Google έσπευσε να σβήσει το tweet και να το αντικαταστήσει, αλλά ήταν πολύ αργά, γιατί ό,τι συμβαίνει στα social media μένει στα social media…

Πηγή: skai.gr

