«Girl’s girl»: Η γυναικεία αλληλεγγύη στη γλώσσα του TikTok

Πραγματικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στην εποχή που «γιορτάζουμε» τις γυναίκες. Μεταξύ της Barbie, του «girl dinner», της τάσης του φιόγκου και των «girl maths», η κοριτσίστικη περίοδος διανύει μια σημαντική στιγμή. Αν περνάς αρκετό χρόνο κάνοντας scrolling στο TikTok, πιθανότατα έχεις δει πολλά βίντεο σχετικά με την έννοια του να είσαι «girl’s girl». Αν και τέτοιοι όροι έχουν την τάση να έρχονται και να φεύγουν, η ιδέα των girl’s girls, δηλαδή των κοριτσιών που υποστηρίζουν και εκτιμούν τις σχέσεις τους με άλλες γυναίκες, έχει αντέξει στο χρόνο.

Όταν σκέφτεσαι σημαντικές στιγμές #GRLPWR ή εμβληματικές γυναικείες φιλίες, πολλά παραδείγματα μπορεί να σου έρθουν στο μυαλό. Προσωπικά, οι αγαπημένες μου, θα είναι πάντα ομάδες όπως οι κολλητές που πρωταγωνιστούν στο The Bold Type ή εμβληματικές ομάδες όπως οι Spice Girls. Αυτές οι γυναίκες αγαπούσαν η μία την άλλη άνευ όρων, υποστήριζαν η μία την άλλη σε δύσκολες στιγμές και επευφημούσαν η μία την άλλη, σε κάθε επιτυχία. Είναι ο πραγματικός ορισμός των girl’s girls και το να μεγαλώνω με τέτοια παραδείγματα έχει σίγουρα διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι τις φιλίες μου.

Είμαι ένα περήφανο girl’s girl και θα είμαι πάντα. Λατρεύω να βλέπω γυναίκες να κερδίζουν, ακόμη και όταν δεν τις γνωρίζω ή δεν έχω υπάρξει άμεσο μέρος του ταξιδιού τους. Οι γυναίκες που θέλω να έχω στη ζωή μου, θέλω να με εμπνέουν συνεχώς να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου, να είναι δίπλα μου σε δύσκολες στιγμές, να με τονώνουν όταν το χρειάζομαι και να είναι πάντα οι μεγαλύτερες “μαζορέτες” μου. Η εμπειρία του να σε αγαπούν και να σε βλέπουν με εκτίμηση και θαυμασμό άλλες γυναίκες, είναι συγκινητική. Αν μια φίλη δεν μπορεί να με κάνει να νιώσω ότι με εκτιμά και με καταλαβαίνει, τότε απλά δεν χρειάζομαι αυτή την ενέργεια στη ζωή μου.

Το girl’s girl γιορτάζει τις γυναίκες

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το “girl’s girl” είναι, λοιπόν, για τις γυναίκες. Αν είσαι girl’s girl λατρεύεις να βρίσκεσαι κοντά σε άλλες γυναίκες, να τις υποστηρίζεις, να μαθαίνεις από αυτές και να νιώθεις γνήσια χαρά, όταν οι γυναίκες γύρω σου πετυχαίνουν. Σκέψου τη φιλία μεταξύ της Taylor Swift και της Selena Gomez: Αυτές οι δύο είναι ένα αξιολάτρευτο παράδειγμα μακροχρόνιων, συνεπών φίλων που όχι μόνο είναι εκεί η μία για την άλλη σε δύσκολες περιόδους της ζωής, αλλά το κάνουν με ενθουσιασμό και αγάπη κάθε φορά.

Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να μάθουμε η μία από την άλλη καθώς παρακολουθούμε την καθεμία να κινείται μέσα στη ζωή, και αυτό είναι ένα δώρο που ένα girl’s girl εκτιμά. Επιπλέον, το να γιορτάζουμε τις νίκες των κοριτσιών γύρω μας – όπως το να πιάσουν τη δουλειά των ονείρων τους, να χωρίσουν με τον σύντροφο που τις ταλαιπώρησε, ή ακόμα και να πάρουν τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσουν σε νέα πόλη – μας δίνει την ευκαιρία να αγοράσουμε ένα χαριτωμένο συγχαρητήριο δώρο και να το τυλίξουμε με έναν τεράστιο φιόγκο, και σε ποιον δεν αρέσει αυτό;!

Η ζήλια δεν χωράει στη ζωή ενός girl’s girl

Ένα αληθινό girl’s girl νιώθει περηφάνια και ενθουσιασμό όταν άλλες γυναίκες κερδίζουν, αντί να αφήνει τη ζήλια ή τη σύγκριση να την καταβάλλει. Πριν από μερικές δεκαετίες, αυτό θα αποτελούσε μεγάλη σπανιότητα! Γνωρίζουμε ότι όταν μια γυναίκα κερδίζει, κερδίζουμε όλοι. Αρνητικά συναισθήματα όπως η ζήλια ή ο ανταγωνισμός προς την επιτυχία μιας άλλης γυναίκας, δεν έχουν θέση στον κόσμο της γυναικείας αλληλεγγύης.

Αν είσαι girl’s girl, τότε είσαι φεμινίστρια

Είναι σχεδόν αδύνατο να θεωρείς τον εαυτό σου girl’s girl, χωρίς να έχεις φεμινιστική νοοτροπία. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν για να κερδίσουν ισότητα και σεβασμό για γενιές. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε έναν κοινό στόχο, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε. Το να πιστεύεις ότι οι γυναίκες αξίζουν ευκαιρίες και εκτίμηση είναι μια απλή αλλά ισχυρή νοοτροπία. Όσο περισσότερο αρχίζουμε να βλέπουμε τις άλλες γυναίκες ως αδερφές μας και όχι ως ανταγωνίστριές μας, τόσο καλύτερος θα είναι αυτός ο κόσμος.

Αν είσαι girl’s girl δεν σημαίνει ότι υποτιμάς τους άντρες

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρόλο που το girl’s girl δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις με τις γυναίκες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισεί τους άνδρες ή τους ανθρώπους που δεν ταυτίζονται ως γυναίκες. Αυτό δεν υπονοεί αυτόματα ότι οι άνδρες είναι “λιγότεροι”, παρά την κοινή παρανόηση. Οι γυναίκες εξάλλου, ξέρουμε ήδη πώς είναι να σε υποτιμούν, επομένως δε θέλουμε να το βιώσουν οι άλλοι.

Είτε έχεις μια χούφτα στενές φίλες είτε έχεις μια τεράστια παρέα κοριτσιών από το σχολείο, οποιαδήποτε μπορεί να γίνει girl’s girl αν αγαπάει και γιορτάζει πραγματικά τη σχέση που έχει με τις γυναίκες στη ζωή της. Ενώ η κοινωνία προσπαθεί να βάλει τις γυναίκες τη μία εναντίον της άλλης, σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στην ποπ κουλτούρα, νομίζω ότι συλλογικά αποφασίσαμε ότι τελείωσε αυτή η φάση. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για όλες μας, για να είμαστε χαρούμενες και επιτυχημένες. Επιτέλους!

