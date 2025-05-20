Καταγγελία στο Fortnite υπέβαλε το σωματείο ηθοποιών Sag-Aftra γιατί η φωνή του Darth Vader, κακού του Star Wars, δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το συνδικάτο δήλωσε ότι η Llama Productions , θυγατρική της Epic η οποία παράγει το επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι, επέλεξε «να αντικαταστήσει την εργασία των ερμηνευτών με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης».

Ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία το έπραξε χωρίς να ενημερώσει το συνδικάτο για τις προθέσεις της ή να διαπραγματευτεί τους όρους.

Το BBC έχει απευθυνθεί στην Epic Games για σχόλια.

Η καταγγελία του συνδικάτου για αθέμιτες εργασιακές πρακτικές, που κατατέθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ (NLRB), ισχυρίζεται ότι η εταιρεία προέβη σε «μονομερείς αλλαγές στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, χωρίς να ειδοποιήσει το συνδικάτο ή να του δώσει την ευκαιρία να διαπραγματευτεί, χρησιμοποιώντας φωνές που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη για να αντικαταστήσουν την εργασία της μονάδας διαπραγμάτευσης».

Ανέφερε ότι αυτό ισοδυναμούσε με αποτυχία του εργοδότη να «διαπραγματευτεί καλόπιστα».

Στο παιχνίδι, οι παίκτες μπορούν να πολεμήσουν τον Darth Vader, να στρατολογήσουν τον χαρακτήρα στην ομάδα τους και να αλληλεπιδράσουν μαζί του.

«Σχεδιάστε στρατηγική με τον απόλυτο Άρχοντα Σιθ. Με τη φωνή σας. Και θα σας απαντήσει χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη», έγραψε η εταιρεία σε ανακοίνωση την Παρασκευή.

Ανέφερε ότι η αναδημιουργία της φωνής του κακού του Star Wars με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα ήταν δυνατή, ούτε «τόσο δυσοίωνη» χωρίς τη συμφωνία της κληρονομιάς του James Earl Jones - του αείμνηστου ηθοποιού που χάρισε τη φωνή του στον Darth Vader στο κινηματογραφικό franchise.

Σε συνημμένη δήλωση της οικογένειας του ηθοποιού αναφέρεται ότι «ένιωθε ότι η φωνή του Darth Vader ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Star Wars» και «πάντα ήθελε οι θαυμαστές όλων των ηλικιών να συνεχίσουν να τη βιώνουν».

«Ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία με το Fortnite θα επιτρέψει τόσο στους παλιούς θαυμαστές του Darth Vader όσο και στις νεότερες γενιές να μοιραστούν την απόλαυση αυτού του εμβληματικού χαρακτήρα», πρόσθεσαν.

Η δήλωσε ότι καλωσορίζει τα μέλη της και την περιουσία τους που ασκούν το δικαίωμά τους να ελέγχουν τον τρόπο χρήσης των ψηφιακών αντιγράφων - αλλά επιθυμεί να συμμετάσχει ώστε να επωφεληθούν ευρύτεροι φορείς.

«Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας να διαπραγματευόμαστε όρους και προϋποθέσεις σχετικά με χρήσεις φωνής που αντικαθιστούν το έργο των μελών μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στο παρελθόν έκαναν το έργο της αντιστοίχισης του εμβληματικού ρυθμού και τόνου του Darth Vader σε βιντεοπαιχνίδια», ανέφερε το συνδικάτο Sag-Aftra

Η καταγγελία έρχεται σε ένα πλαίσιο που οι ηθοποιοί που δανείζουν τη φωνή τους σε βιντεοπαιχνίδια ανησυχούν για τη μείωση του έργου τους ή την πλήρη αντικατάστασή τους από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ηθοποιοί του Χόλιγουντ, όπως η Σκάρλετ Γιόχανσον, έχουν επίσης επισημάνει ανησυχίες σχετικά με το πώς η ψηφιακή τους ομοιότητα θα μπορούσε να χειραγωγηθεί χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Sag-Aftra, η οποία εκπροσωπεί ηθοποιούς από τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνίες σχετικά με τα δικαιώματα των ηθοποιών φωνής σε βιντεοπαιχνίδια από τότε που ξεκίνησαν οι απεργίες πέρυσι.

Οι ηθοποιοί που συνδέονται με την ένωση SAG-Aftra αρνούνται να συνεργαστούν με εταιρείες όπως η Activision, η Disney, η Warner Bros και η EA από τον Ιούλιο για ζητήματα όπως η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.