Προσομοιωτής F-35 … made in Crete

Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες του Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία πριν από λίγες ημέρες να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία.

Να ζήσουν μια πτήση σε προσομοιωτή F-35 που κατασκεύασε ένας Ηρακλειώτης, ο Κώστας Κεφάλας, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε λάτρης της αεροπορίας και πώς ακριβώς αυτή η αγάπη του αποτέλεσε τη βάση για την προσπάθειά του, που διήρκησε περίπου έξι μήνες.

«Όλα ξεκίνησαν από την αγάπη μου για την Πολεμική Αεροπορία, αλλά και την Αεροπορία γενικότερα. Όμως, ενώ νόμιζα ότι επρόκειτο για το πάθος μου και πως αυτό που θα δημιουργούνταν θα ήταν κάτι που απλά θα επαναβεβαίωνε το πώς νιώθω, τελικά προέκυψε κάτι εντελώς διαφορετικό» λέει και είναι σίγουρο ότι πίσω από τις λέξεις του, κρύβει μεγάλη υπερηφάνεια που το δημιούργημά του ξεπέρασε και τις δικές του προσδοκίες.

«Όταν ολοκληρώθηκε ο προσομοιωτής και έκανα την πρώτη πτήση, αν και πετάω μονοκινητήριο αεροσκάφος της Πολιτικής Αεροπορίας, δεν σας κρύβω ότι ένιωσα ανατριχίλα», εξηγεί ο κ. Κεφάλας ο οποίος δημιούργησε τον προσομοιωτή του F-35 και όπως λέει, όποιος δοκιμάσει την εμπειρία, κάπως έτσι θα νιώσει.

«Ο προσομοιωτής χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι έξω από τα όρια του cockpit, αυτός που έχει την εμπειρία της προσομοίωσης, βλέπει τον κόσμο όπως είναι στο σημείο που είναι, αφού χρησιμοποιούνται δορυφορικά δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης και σε ό,τι αφορά τα υψομετρικά δεδομένα. Έτσι έχουμε μια πλήρη απεικόνιση του αληθινού περιβάλλοντος μέσα στον εξομοιωτή» ανέφερε ο δημιουργός του, ο οποίος τόνισε ότι δεν είναι απίθανο όταν ξεκινούν οι ελιγμοί, αυτός που κάθεται στον προσομοιωτή να νιώσει ζαλάδα, καθώς βλέπει τρισδιάστατα και έχει την αίσθηση του ύψους της πτήσης, του προσομοιωτή.

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του, που δεν ήταν εύκολη υπόθεση όπως αναφέρει, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνολογίες, από 3D printing μέχρι και μεταλλουργικές, ενώ από τα πιο σύνθετα σημεία εκτός από τα κατασκευαστικά, ήταν η δυνατότητα να έχει πληροφορίες για το αεροσκάφος.

«Είχε πολύ κόπο το εγχείρημα, καθώς πρόκειται για ένα αεροσκάφος για το οποίο υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες» επισημαίνει, ωστόσο μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να δημιουργήσει έναν προσομοιωτή, με πλήρη εξομοίωση του cockpit σε όλες τις διαμορφώσεις και τα λοιπά μη απόρρητα χαρακτηριστικά.

Μετά την έκθεση στην οποία παρουσιάστηκε πριν από κάποιο διάστημα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο προσομοιωτής F -35 κατάφερε να ενθουσιάσει τα παιδιά και στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο μιας δράσης από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, τον Δήμο Ηρακλείου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο «Ερχόμαστε εμείς σε εσάς», με προσκεκλημένους μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων και με σκοπό να έρθουν πιο κοντά στο επάγγελμα του πιλότου.

«Είναι σαφές ότι ένα παιδί που έχει έστω και λίγο το "μικρόβιο" της Αεροπορίας, ζώντας την πτήση στον προσομοιωτή θα φάει όπως λέμε και στην αργκό, "χοντρό κόλλημα". Αυτό για μένα είναι μεγάλη χαρά, αφού καμαρώνω όχι μόνο γι’ αυτό που κατάφερα να δημιουργήσω και βλέπω μπροστά μου ότι τα παιδιά το χαίρονται, αλλά και γιατί τρέφοντας μεγάλη αγάπη για την Αεροπορία, αισθάνομαι υπέροχα που αυτό το οποίο έφτιαξα , μπορεί να οδηγήσει παιδιά κοντύτερα στην αεροπορία και γιατί όχι, να καταφέρουν να γίνουν και πιλότοι σε μαχητικά της Πολεμικής μας Αεροπορίας, δηλαδή υπερήφανοι Ίκαροι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

