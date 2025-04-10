Οι σέξι σκηνικές κινήσεις της Sabrina Carpenter έχουν μπει σε ένα παιχνίδι που είναι εξαιρετικά δημοφιλές στους εφήβους.

Αυτή την εβδομάδα, το «Fortnite» ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την 25χρονη ποπ σταρ, ωστόσο υπήρξαν πολλοί γονείς που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο παιχνίδι, οι παίκτες μπορούν πλέον να αγοράσουν και να ντύσουν τους χαρακτήρες τους με την εμφάνιση της τραγουδίστριας από την περιοδεία της «Short n' Sweet» και να αντιγράψουν τις χορευτικές της κινήσεις.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ντύσουν τους χαρακτήρες τους με το κορμάκι της τραγουδίστριας του «Espresso», που είναι διακοσμημένο με παγιέτες, ή με το σούπερ κοντό φόρεμα babydoll.

Μια συγκεκριμένη εμφάνιση, ίσως η πιο αναγνωρίσιμη, περιλαμβάνει το crop halter top, τη μίνι φούστα και τις go-go μπότες που φοράει η Carpenter όταν ερμηνεύει το τραγούδι της «Juno» σε συναυλία. Πρόσφατα, πολλοί χρήστες την κατηγόρησαν για απρεπή σκηνική παρουσία (λεσβιακό σεξ στη σκηνή) κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Στοκχόλμη.

Παρόλο που το παιχνίδι πρόσθεσε ένα λευκό καλσόν στη συγκεκριμένη εμφάνιση, σε μια προσπάθεια, όπως φαίνεται, να απομακρυνθεί από το να είναι πρόστυχο, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι.

Η σκηνική παρουσία της Carpenter έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, καθώς επικρίνεται συχνά για τους στίχους και τις χορευτικές κινήσεις της που θεωρούνται «ακατάλληλες» για τους νεαρούς θαυμαστές της.

Πολλά βίντεο έχουν ήδη γίνει «viral» και δείχνουν παίκτες του «Fortnite» να χορεύουν ο ένας δίπλα στον άλλον στο παιχνίδι υπό τους ήχους της επιτυχίας της επιτυχίας της, «Taste».

Η Carpenter δεν είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται στο δημοφιλές παιχνίδι, καθώς πολλοί άλλοι αστέρες, όπως η Ariana Grande, η Lady Gaga και η Billie Eilish, το έχουν κάνει και στο παρελθόν.

Τα τραγούδια της Sabrina Carpenter που είναι διαθέσιμα στο παιχνίδι είναι τα: «Please Please Please», «Juno», «Nonsense», «Taste», «Espresso» και «Feather».

Πηγή: skai.gr

