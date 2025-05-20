Politico: Επιταχύνεται η προσπάθεια της Ευρώπης να αποκλείσει τα παιδιά από τα social media - Η πρόταση στην οποία πρωτοστατεί η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς σημαντικό περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, σύμφωνα με μια νέα πρόταση που κερδίζει υποστήριξη στις Βρυξέλλες.

Η πρόταση, σημειώνει το Politico, της οποίας ηγείται η Ελλάδα και η οποία έχει ήδη την υποστήριξη της Γαλλίας και της Ισπανίας, βλέπει την ΕΕ να θέτει νέους κανόνες για τον μαζικό περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο.

Το θέμα έχει κερδίσει αυξημένη προσοχή παγκοσμίως, αφού η Αυστραλία προχώρησε στον καθορισμό κατώτατου ορίου ηλικίας των 16 ετών για την εγγραφή σε λογαριασμούς σε ορισμένους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Politico, οι χώρες αυτές επιθυμούν οι Βρυξέλλες να προχωρήσουν παραπέρα, θεσπίζοντας σε ολόκληρη την ΕΕ μια ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, κάτω από την οποία οι ανήλικοι θα χρειάζονται τη συγκατάθεση των γονέων τους για να συνδεθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά δεν θα μπορούν να έχουν αυτόματα πρόσβαση σε καμία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat.

Η πρόταση πρόκειται να συζητηθεί από τους υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΕ σε συνάντηση στις αρχές Ιουνίου και έρχεται καθώς η Δανία ετοιμάζεται να αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για ένα εξάμηνο, κατά το οποίο η Κοπεγχάγη έχει ήδη δεσμευτεί να αναλάβει δράση στις Βρυξέλλες.

«Η προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την επερχόμενη δανική προεδρία της ΕΕ», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Δανίας Caroline Stage Olsen. Η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι υποστηρίζει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η πρόταση εστάλη σε άλλες χώρες την Πέμπτη για να ζητηθεί η υποστήριξή τους πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ με γνώση του ζητήματος.

Πρόκειται για ένα σημάδι ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είναι ευχαριστημένες με τον ρυθμό με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές των Βρυξελλών αναλαμβάνουν δράση και ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα προσπάθεια να αποτρέψουν την υπερβολική έκθεση των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. Η προστασία των ανηλίκων από διαδικτυακούς κινδύνους «απαιτεί συλλογική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρεται στην πρόταση.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την προσπάθεια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. «Πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της ζωής των παιδιών και των εφήβων μας, στην Ευρώπη, και να επιβάλουμε την ψηφιακή ενηλικίωση στην ηλικία των 15 ετών, όχι νωρίτερα», δήλωσε τον Απρίλιο του 2024, επινοώντας τη φράση ψηφιακή ενηλικίωση, υπονοώντας έναν νομικό ορισμό της ηλικίας κάτω από την οποία θα πρέπει να απαγορεύονται στα παιδιά ορισμένες διαδικτυακές συμπεριφορές.

Η Κομισιόν επεξεργάζεται ήδη ορισμένα μέτρα με επίκεντρο τους υφιστάμενους κανονισμούς, όπως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος ορίζει τους κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Όμως, η πρόταση θα έβλεπε την ΕΕ να προχωράει πολύ περισσότερο - με υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας και γονικό έλεγχο στις συσκευές, καθώς και με «ευρωπαϊκούς κανόνες» για την ελαχιστοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Αυτές περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως η αυτόματη αναπαραγωγή, η εξατομίκευση και τα αναδυόμενα παράθυρα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την ελκυστικότητα των εφαρμογών και να κρατούν τους χρήστες online για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το έγγραφο προτείνει η επαλήθευση της ηλικίας να γίνεται σε επίπεδο συσκευών, κάτι στο οποίο εταιρείες όπως η Apple και η Google πιθανότατα θα αντιταχθούν.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία έχει ήδη ψηφίσει μέτρα για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών το 2023, αν και δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Η υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής του Μακρόν, Κλάρα Σαπάζ, διεξάγει εκστρατεία για να πείσει και άλλες χώρες να αναλάβουν δράση σε επίπεδο ΕΕ τους τελευταίους μήνες.

Η Ελλάδα, τονίζει το Politico, που ηγείται της πρότασης, έχει ξεκινήσει μια παρόμοια εκστρατεία, αν και η άποψή της είναι ότι η πλήρης απαγόρευση δεν λειτουργεί, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντ' αυτού, η Αθήνα θέλει να επικεντρωθεί στην επαλήθευση της ηλικίας και να απαιτήσει από τις πλατφόρμες να σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους με γνώμονα τους ανηλίκους, αποφεύγοντας τα εθιστικά χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα σημεία της πρότασης παραμένουν γενικού χαρακτήρα.

Η πρόταση υπογράφεται από την Σαπάζ, τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής της Ελλάδας Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής της Ισπανίας Όσκαρ Λόπες Άγκεντα. Οι τρεις χώρες έχουν επίσης επιλεγεί για να δοκιμάσουν μια εφαρμογή για την επαλήθευση της ηλικίας που έχει αναπτύξει η Κομισιόν, αναφέρει νωρίτερα το Politico.

Πηγή: skai.gr

