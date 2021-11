Τη διεθνή τάση των ψηφιακών νομάδων (Digital Nomads) στο επίκεντρο των δράσεών της θέτει η Marketing Greece, όπως ανακοινώνει σε σημερινή ανακοίνωση. Συγκεκριμένα μέσα μέσα από την πρωτοβουλία Work From Greece, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό Cosmote και τους Χορηγούς Aegean και Eurobank και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσκαλεί το κοινό να μετατρέψει τη ζωή στο γραφείο σε εμπειρία ζωής.

Με το ευνοϊκό κλίμα, τον τρόπο ζωής, τις αυθεντικές εμπειρίες και τη γαστρονομία να αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, το Work From Greece αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα της Ελλάδας ως ενός προορισμού ιδανικού για τους Digital Nomads που ανταποκρίνεται συνολικά στις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ενώ παράλληλα προσελκύει το ενδιαφέρον τους και διευκολύνει την αναζήτησή τους για χρηστικές πληροφορίες, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, με όχημα την ψηφιακή πλατφόρμα workfromgreece.gr η πρωτοβουλία απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή κοινότητα των Digital Nomads και επικοινωνεί μαζί τους:

-Παρέχοντας χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες που απαντάνε σε κύρια ερωτήματα τους σχετικά με τη διαμονή και διαβίωση στην Ελλάδα

-Προτρέποντας τους να φανταστούν την επαγγελματική τους καθημερινότητα στην Ελλάδα μέσα από inspirational (εμπνευσμένο) ταξιδιωτικό περιεχόμενο

-Προσκαλώντας τους να έρθουν σε άμεση επαφή με τα Communities (κοινότητες) που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορους προορισμούς στην Ελλάδα

-Τροφοδοτώντας τους με testimonials (μαρτυρίες) από Digital Nomads που έχουν βιώσει ή βιώνουν την εμπειρία του να δουλεύουν από την Ελλάδα

-Ενισχύοντας την έννοια της κοινότητας, μέσα από την αξιοποίηση της δυναμικής των Social Media (κοινωνικά δίκτυα) και τη δημιουργία dedicated (αποκλειστικών) ψηφιακών καναλιών με παρουσία σε LinkedIn, Facebook, Instagram και Twitter.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και τη διάχυση δημιουργικών μηνυμάτων το workfromgreece.gr διαθέτει ελεύθερο για ψηφιακή χρήση περιεχόμενο μέσω του Content Kit (βάση δεδομέων). Μια σειρά video, Your office view| Your open-space office | Your conference room| Your after-work drinks, που παραλληλίζει δημοφιλείς όρους εργασίας με εικόνες και πλάνα από το αστικό και το νησιωτικό περιβάλλον της χώρας, και επιδιώκει να ταυτίσει τη ζωή στο γραφείο με τις καθημερινές στιγμές και τα ζωντανά συναισθήματα που προκαλεί η Ελλάδα στους κατοίκους και επισκέπτες της.

"Οι Digital Nomads είναι ένα δυναμικό και ανερχόμενο κοινό που θα συνεχίσει να σημειώνει ανοδική πορεία, ακόμα και όταν το περιβάλλον σταθεροποιηθεί. Η ευκαιρία που αναδύεται για την Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όχημα προσέλκυσης ενδιαφέροντος και σαφώς για την επίτευξη του απαιτείται συλλογική προσπάθεια", δήλωσε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Δρέττα, διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ