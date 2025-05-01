Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «9ο Πλανήτη» του ηλιακού μας συστήματος;

Αστρονόμοι ανακάλυψαν νέα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ένας μυστηριώδης ένατος πλανήτης μπορεί να κρύβεται στην άκρη του ηλιακού συστήματος - ξαναγράφοντας έτσι ό,τι γνωρίζουμε για το σύμπαν.

Μια διεθνής ομάδα από την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και την Αυστραλία χρησιμοποίησε δεδομένα 40 ετών από δύο διαστημόπλοια για να εντοπίσουν αυτά που πιστεύουν ότι είναι σημάδια ότι αυτός ο μακρινός πλανήτης κινείται γύρω από τον ήλιο μας.

Ο Πλανήτης Εννέα (ή Πλανήτης Χ όπως τον αποκαλεί η NASA ) εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως πραγματική πιθανότητα το 2016, όταν δύο αστρονόμοι από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια παρουσίασαν στοιχεία για μια μεγάλη βαρυτική δύναμη (έναν πλανήτη) πολύ πέρα ​​από τον Ποσειδώνα.

Τώρα, μια νέα μελέτη έχει περιορίσει μια λίστα 13 υποψηφίων σε ένα μόνο πιθανό αντικείμενο που κινείται αργά γύρω από τον ήλιο μας σε απόσταση περίπου 46,5 δισ. έως 65,1 δισ. μίλια μακριά.

Για να το θέσουμε σε προοπτική, αυτός ο νέος πλανήτης στο εξωτερικό περίγραμμα του ηλιακού συστήματος θα ήταν σχεδόν 20 φορές πιο μακριά από τον ήλιο από ό,τι ο Πλούτωνας.

Ο Πλούτωνας, ο οποίος έχασε την ιδιότητά του ως ο ένατος πλανήτης το 2006, βρίσκεται λιγότερο από τέσσερα δισεκατομμύρια μίλια μακριά από τον Ήλιο, στη Ζώνη Κάιπερ - μια περιοχή στο ηλιακό μας σύστημα πέρα ​​από τον Ποσειδώνα γεμάτη με παγωμένα αντικείμενα, κομήτες και νάνους πλανήτες όπως ο Πλούτωνας.

Δεδομένου ότι αυτός ο κρυμμένος πλανήτης μπορεί να βρίσκεται τόσο μακριά, η νέα μελέτη υποθέτει ότι πιθανότατα πρόκειται για έναν παγωμένο γίγαντα όπως ο Ουρανός ή ο Ποσειδώνας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη πιθανότητα για ζωή εκεί πιθανότατα θα ήταν αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ακραιόφιλο, δηλαδή μικρόβια που μπορούν να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν σε απίστευτα σκληρές συνθήκες όπου οι περισσότερες μορφές ζωής θα πέθαιναν.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να περιλαμβάνουν πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή πίεση, ακραία οξύτητα ή ακόμα και υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας.

Στη Γη, ζουν κοντά σε υποθαλάσσιες ηφαιστειακές οπές, παγωμένους παγετώνες στον νότιο πόλο, ακόμη και στην άψυχη έρημο Ατακάμα της Χιλής.

Στον Πλανήτη Εννέα, οι συνθήκες θα ήταν αναμφισβήτητα ακόμη χειρότερες. Η μελέτη, η οποία βρίσκεται ακόμη στον διακομιστή προεκτύπωσης arXiv καθώς αναμένει αξιολόγηση από ομότιμους, διαπίστωσε ότι ο Πλανήτης Εννέα βρίσκεται τόσο μακριά από τον ήλιο, που η θερμοκρασία πιθανότατα θα κυμαινόταν μεταξύ -364°F και -409°F.

Με βάση τη βαρυτική έλξη, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο μακρινός πλανήτης θα είχε τη μάζα επτά έως δεκαεπτά πλανητών Γης - καθιστώντας τον περίπου στο μέγεθος του Ουρανού ή του Ποσειδώνα.

Ωστόσο, όπως και αυτοί οι μακρινοί παγωμένοι γίγαντες, ο Πλανήτης Εννέα σχεδόν σίγουρα δεν έχει υγρό νερό, εκτός αν βρίσκεται βαθιά κάτω από τον πάγο, πιο κοντά στον πυρήνα του πλανήτη. Επίσης, βρίσκεται τόσο μακριά από τον ήλιο που το ηλιακό φως θα ήταν εξαιρετικά ασθενές, πράγμα που σημαίνει ότι οι μορφές ζωής θα έπρεπε να βρουν μια άλλη πηγή ενέργειας για να επιβιώσουν.

Ενώ η ύπαρξη ζωής μπορεί να είναι αμφισβητήσιμη, οι επιστήμονες έρχονται όλο και πιο κοντά στο να προσδιορίσουν την τροχιά του γύρω από τον Ήλιο.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από τον Αστρονομικό Δορυφόρο Υπερύθρων (IRAS), που εκτοξεύτηκε το 1983, και τον AKARI, έναν ιαπωνικό δορυφόρο που πραγματοποίησε διαστημικές παρατηρήσεις μεταξύ 2006 και 2007. Και οι δύο σάρωσαν ολόκληρο τον ουρανό για να πιάσουν υπέρυθρα σήματα από μακρινά αντικείμενα. Ωστόσο, το κλειδί ήταν το 23ετές κενό μεταξύ των παρατηρήσεών τους, το οποίο επέτρεψε στους αστρονόμους να αναζητήσουν κάτι που κινείται αργά στον ουρανό.

Συγκρίνοντας τα δύο σύνολα δεδομένων από αυτούς τους διαστημικούς δορυφόρους, η διεθνής ομάδα μπόρεσε να αναζητήσει μακρινά διαστημικά σώματα που ταξίδευαν περίπου τρεις «λεπτές γωνίες» ανά έτος.

Με βάση τη μελέτη του 2016, η οποία εκτίμησε ότι ο Πλανήτης Εννέα βρισκόταν μεταξύ 46,5 δισεκατομμυρίων και 65,1 δισεκατομμυρίων μιλίων μακριά, οι αστρονόμοι άρχισαν να αναζητούν αντικείμενα σε τροχιά γύρω από τον ήλιο εντός αυτής της εμβέλειας των τριών λεπτών του τόξου.

Σε διάστημα 23 ετών, οι αστρονόμοι υπολόγισαν ότι ο Πλανήτης Εννέα θα είχε διανύσει απόσταση μεταξύ 42 και 69,6 λεπτών της μοίρας.

Συνδύασαν αυτό το μοτίβο κίνησης με τη βαρυτική επίδραση που πιστεύουν οι επιστήμονες ότι έχει ο Πλανήτης Εννέα στη Ζώνη Kuiper, για να περιορίσουν την αναζήτηση από 13 μακρινά αντικείμενα σε ένα μόνο που φαίνεται να ταιριάζει με την περιγραφή ενός μακρινού κόσμου που τραβάει την παγωμένη ζώνη του ηλιακού συστήματος πέρα από τον Ποσειδώνα.

Οι αστρονόμοι σημείωσαν ότι με μόνο δύο ανιχνεύσεις (μία από το IRAS και μία από το AKARI) δεν αρκούν για να χαρτογραφηθεί η πλήρης τροχιά του Πλανήτη Εννέα ή να επιβεβαιωθεί ότι είναι πραγματικά ένας πλανήτης.

Ενώ οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του Πλανήτη Εννέα, η NASA αναφέρει ότι η απόδειξη ότι αυτός ο παγωμένος γίγαντας είναι πραγματικός θα βοηθούσε τους αστρονόμους να εξηγήσουν διάφορα μυστήρια του ηλιακού μας συστήματος.

Πηγή: skai.gr

