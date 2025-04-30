Δερμάτινες τσάντες και πορτοφόλια από... Τυραννόσαυρο Ρεξ

Όταν περιπλανιόταν στη Γη πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια, ένας Tyrannosaurus rex μήκους 13 μέτρων ήταν μια από τις πιο τρομακτικές φιγούρες της φύσης. Σύντομα, θα μπορούσε να είναι ένα πορτοφόλι.

Μια ομάδα ερευνητών και βιομηχάνων στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίζονται ότι εργάζονται για την παραγωγή τσαντών και πορτοφολιών υψηλής τεχνολογίας με δέρμα T. rex που προέρχεται από απολιθωμένα υπολείμματα του αρχαίου σαρκοφάγου.

Η ομάδα επιδιώκει να αναπτύξει βιώσιμο δέρμα χρησιμοποιώντας κολλαγόνο από το θηρίο, μερικές φορές γνωστό ως ο βασιλιάς των δεινοσαύρων που έζησε πριν από 68 εκατομμύρια χρόνια στη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Εάν είναι επιτυχές, το έργο θα είναι το πρώτο παράδειγμα δέρματος που αναπτύχθηκε από ένα εξαφανισμένο είδος.

Οι υπεύθυνοι του έργου λένε ότι το υλικό που καλλιεργείται στο εργαστήριο θα είναι πλήρως βιοδιασπώμενο και πανομοιότυπο με το παραδοσιακό δέρμα. Θα είναι, επίσης, «καινοτόμο και ηθικά κατασκευασμένο», δήλωσε ο Che Connon, καθηγητής μηχανικής ιστών στο Πανεπιστήμιο του Newcastle.

Ο Connon εργάζεται, επίσης, για την εταιρεία βιοτεχνολογίας Lab-Grown Leather, η οποία αναπτύσσει το έργο με το ολλανδικό δημιουργικό γραφείο VML και την εταιρεία γονιδιωματικής μηχανικής The Organoid Company.

«Ξεκλειδώνουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε δέρμα από προϊστορικά είδη, ξεκινώντας με τον τρομερό T-Rex», πρόσθεσε ο Connon, ο οποίος είναι ένας από τους επικεφαλής του έργου.

Ο Connon και οι συνάδελφοί του έχουν βλέψεις όχι μόνο για τη βιομηχανία της μόδας - ο πάροχος δεδομένων αγοράς Fortune Business Insights υποστηρίζει ότι η παγκόσμια αγορά δερμάτινων ειδών αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αξίζει 855 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2032 - και τομείς πέρα από αυτήν, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι οι πιθανότητες επίτευξης αποτελεσμάτων σύντομα φαίνονται λιγότερο πιθανές. Όταν παράγουν εμπορικά δέρμα T. rex που καλλιεργείται στο εργαστήριο, θα είναι ακριβό.

Το «εγχείρημα» βρίσκεται σε «πολύ πρώιμο στάδιο», δήλωσε ο Tom Ellis, καθηγητής μηχανικής συνθετικού γονιδιώματος στο Imperial College του Λονδίνου. «Αμφιβάλλω ότι οι γνώσεις μας για την εξέλιξη των δεινοσαύρων είναι αρκετά προηγμένες για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα γονίδιο κολλαγόνου ειδικά από τον T. rex».

Η παραγωγή πραγματικού δέρματος T. rex είναι «πολύ τραβηγμένη», πρόσθεσε ο Ellis, ο οποίος εξήγησε ότι οι ιδιότητες οποιουδήποτε κολλαγόνου που προκύπτει από το έργο είναι πιθανό να είναι παρόμοιες με αυτές μιας αγελάδας ή ενός κοτόπουλου.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προϊόντα προκύψουν θα μοιάζουν με οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό δέρμα, δήλωσε ο Ellis. «Τους δίνει κάτι που είναι τουλάχιστον μοναδικό και μπορεί να δικαιολογήσει μια πολύ υψηλότερη τιμή», είπε.

Οι επιστήμονες μπορούν, θεωρητικά, να πάρουν αλληλουχίες γονιδίων κολλαγόνου από οποιοδήποτε ζώο - είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στα θηλαστικά, για παράδειγμα, - και εταιρείες όπως η Geltor και η Modern Meadow έχουν κατασκευάσει υλικά που μοιάζουν με δέρμα από γενετικά τροποποιημένο κολλαγόνο, λανσάροντας μικρές παρτίδες ακριβών προϊόντων.

Εάν επιτευχθεί, το δέρμα ζώων βιώσιμης μηχανικής μπορεί να έχει περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος του δέρματος είναι ένα υποπροϊόν της βιομηχανίας βοοειδών, η οποία είναι εν μέρει υπεύθυνη για την αποψίλωση των δασών σε μέρη όπως ο Αμαζόνιος. Πολλά συνθετικά και vegan δέρματα, εν τω μεταξύ, είναι κατασκευασμένα από πλαστικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα και δεν βιοδιασπώνται, σύμφωνα με το World Wide Fund.

Εν τω μεταξύ, ενώ οι επιστήμονες ασχολούνται με το αν μπορούν να φτιάξουν πορτοφόλια δεινοσαύρων, οι fashionistas έχουν χρόνο να σταματήσουν και να σκεφτούν αν πρέπει να τα αγοράσουν.



