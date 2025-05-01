Σπίτια από... μύκητες και βακτήρια που αυτοεπισκευάζονται - Πόσο απέχει αυτό το μέλλον

Μια νέα μελέτη παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός ζωντανού οικοδομικού υλικού που βασίζεται σε μυκήλιο (τη ριζική δομή των μυκήτων) και βακτήρια που παράγουν ανθρακικό ασβέστιο, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων, αυτοεπισκευαζόμενων κατασκευών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Reports Physical Science τον Απρίλιο του 2025, αποκαλύπτει μια καινοτόμο διαδικασία βιομεταλλοποίησης, όπου τα βακτήρια ενσωματώνονται στο μυκήλιο για να παράγουν μια σκληρή δομή. Αυτό το υλικό, που αναπτύσσεται από φυσικά υλικά, μπορεί να προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό τσιμέντο, το οποίο είναι υπεύθυνο για περίπου το 8% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.

Η επικεφαλής της μελέτης, Chelsea Heveran, επίκουρη καθηγήτρια Μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μοντάνα, εξήγησε ότι η βασική καινοτομία της έρευνας είναι η ικανότητα διατήρησης των μικροοργανισμών ζωντανών για μεγάλες χρονικές περιόδους, κάτι που καθιστά το υλικό πιο ευέλικτο και δυναμικό από τα παραδοσιακά οικοδομικά υλικά. Ενώ τα υπάρχοντα βιομεταλλοποιημένα υλικά είναι ζωντανά για λίγες μόνο ημέρες, αυτή η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει τα βακτήρια ενεργά για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, και η διάρκεια αυτή αναμένεται να επεκταθεί στο μέλλον.

Η διαδικασία βιομεταλλοποίησης περιλαμβάνει τη συνεργασία δύο οργανισμών: το μυκήλιο, το οποίο παρέχει μια ισχυρή βάση, και τα βακτήρια Sporosarcina pasteurii, τα οποία παράγουν ανθρακικό ασβέστιο από την ουρία. Το αποτέλεσμα είναι μια δομή που δεν είναι μόνο ανθεκτική, αλλά έχει και την ικανότητα να αυτοεπισκευάζεται. Όπως εξήγησε η Heveran, «η διαδικασία αυτή δημιουργεί ένα υλικό που μπορεί να ανακάμψει και να επιδιορθώσει τυχόν ζημιές, κάνοντάς το εξαιρετικά ανθεκτικό και με μακροχρόνια διάρκεια».

Αυτή η καινοτόμος ανακάλυψη έρχεται σε μια στιγμή που η ανάγκη για πιο βιώσιμα οικοδομικά υλικά είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ο τομέας των κατασκευών, και ειδικότερα η παραγωγή τσιμέντου, είναι υπεύθυνος για τεράστιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η δημιουργία ζωντανών υλικών που ανανεώνονται συνεχώς θα μπορούσε να μειώσει τη βιομηχανία εξάρτησης από τον άνθρακα και να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα των κατασκευών.

Ωστόσο, παρόλο που το μυκήλιο και τα βακτήρια είναι πολλά υποσχόμενα, υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις πριν αυτά τα ζωντανά υλικά γίνουν έτοιμα για εμπορική χρήση. Η αντοχή και η διάρκεια των ζωντανών υλικών πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, ειδικά σε πιο απαιτητικά κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Επίσης, οι επιστήμονες πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτά τα υλικά θα είναι ασφαλή για χρήση σε κατοικίες και ότι δεν θα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων.

Ο Avinash Manjula-Basavanna, ανώτερος ερευνητής του Πανεπιστημίου Northeastern, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, εξήγησε ότι παρόλο που τα ζωντανά υλικά είναι πολλά υποσχόμενα, η αντοχή τους δεν είναι ακόμη συγκρίσιμη με αυτή του σκυροδέματος. Παρά ταύτα, τα μυκηλιακά υλικά θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή σε μικρές κατασκευές, όπως μικρά σπίτια ή ελαφρύτερες κατασκευές, ενώ, λόγω της ευχάριστης φύσης τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο διάστημα, όπου η μεταφορά παραδοσιακών οικοδομικών υλικών είναι μια τεράστια πρόκληση.

Η ομάδα της Heveran ελπίζει ότι στο μέλλον, τα ζωντανά υλικά θα μπορούσαν να επεκταθούν ώστε να αναγνωρίζουν περιβαλλοντικές αλλαγές. Η Heveran αναφέρει ως παράδειγμα τη χρήση αυτών των υλικών σε τοίχους που θα μπορούσαν να ανιχνεύουν κακή ποιότητα αέρα και να ενεργοποιούν τη διαδικασία ανανέωσης του υλικού.

Αν και η έρευνα είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οι δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας είναι συναρπαστικές. «Η κοινωνία θα μπορούσε να επωφεληθεί σημαντικά από αυτά τα υλικά, ειδικά για την κατασκευή υποδομών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλες ανάγκες», δήλωσε η Heveran. Μελλοντικά, αυτά τα ζωντανά υλικά μπορεί να είναι ο θεμέλιος λίθος μιας πιο βιώσιμης και ευφυούς αρχιτεκτονικής.

Πηγή: skai.gr

