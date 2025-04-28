Πώς θα μπορούσαν να ταξιδέψουν οι άνθρωποι εκατομμύρια έτη φωτός σε μακρινούς πλανήτες σε δευτερόλεπτα  

Από το Interstellar μέχρι το Star Wars, η επιστημονική φαντασία είναι γεμάτη με ιστορίες για το πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στο σύμπαν και να επισκεφθούν μακρινούς κόσμους.

Ωστόσο, ακόμη και με τους πιο προηγμένους σύγχρονους πυραύλους, ένα ταξίδι στα άκρα του ηλιακού μας συστήματος θα μπορούσε να διαρκέσει το μεγαλύτερο μέρος μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι επιστήμονες πιστεύουν τώρα ότι υπάρχει ένας τρόπος να ταξιδέψουμε εκατομμύρια έτη φωτός μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας τις σκουληκότρυπες.

Τι είναι οι σκουληκότρυπες

Η Δρ Αντρέα Φοντ, θεωρητική αστροφυσικός από το Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores, δήλωσε ότι «οι σκουληκότρυπες είναι "σήραγγες" στον ιστό του χώρου και του χρόνου, οι οποίες μπορούν να συντομεύσουν τη φυσιολογική διαδρομή μεταξύ δύο μακρινών περιοχών στο σύμπαν μας.»

Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ένα αντικείμενο με μάζα παραμορφώνει τον ιστό του χωροχρόνου, όπως ένα βάρος που πέφτει πάνω σε μια ελαστική μεμβράνη. Αυτές οι καμπυλώσεις είναι που δημιουργούν τη δύναμη της βαρύτητας. Οι σκουληκότρυπες εκμεταλλεύονται αυτές τις καμπυλώσεις, δημιουργώντας άμεσες γέφυρες μεταξύ μακρινών σημείων.

Το σημείο όπου το τούνελ εισέρχεται στον χώρο ονομάζεται στόμιο, ενώ ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο στομίων ονομάζεται λαιμός.

Μπορούν οι σκουληκότρυπες να χρησιμοποιηθούν για ταξίδι στο διάστημα;



Ο καθηγητής Στόικοβιτς εξηγεί ότι οι σκουληκότρυπες εκμεταλλεύονται αυτές τις καμπυλώσεις, δημιουργώντας ένα άμεσο πέρασμα από το ένα σημείο στο άλλο.

Αντί να κάνουμε το μακρύ ταξίδι πάνω στην επιφάνεια του χωροχρόνου από το ένα σημείο στο άλλο, μπορούμε απλώς να πάρουμε την απευθείας διαδρομή μέσω του λαιμού της σκουληκότρυπας.

Μάλιστα, δεν έχει σημασία πόσο μακριά βρίσκονται τα στόμια μεταξύ τους στον συμβατικό χώρο· με αρκετή καμπύλωση από τη βαρύτητα, μπορούν να είναι σχεδόν σε επαφή στον χωροχρόνο.

Θεωρητικά, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο και να ταξιδεύουν τεράστιες αποστάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο καθηγητής Στόικοβιτς λέει: «Αν ο λαιμός της σκουληκότρυπας είναι αρκετά μεγάλος για να χωρέσει ένα διαστημόπλοιο, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συντόμευση που παρέχει η σκουληκότρυπα.»

Ο ίδιος τονίζει ότι «προς το παρόν έχουμε τέτοιες δυνατότητες μόνο σε πολύ μικρή κλίμακα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τις έχουμε σε κάποιο μακρινό μέλλον ή ότι κάποιος εξωγήινος πολιτισμός δεν τις έχει ήδη.»

«Τέλος, οι κατασκευαστικές δυνατότητες της ανθρωπότητας δύσκολα μπορούν να ανταγωνιστούν τις δυνατότητες της φύσης. Έτσι, σκουληκότρυπες που έχουν δημιουργηθεί φυσικά μπορεί ήδη να υπάρχουν, και ίσως κάποια μέρα να μπορέσουμε να τις εκμεταλλευτούμε.»

Υπάρχουν πραγματικά οι σκουληκότρυπες;

Αν και οι σκουληκότρυπες είναι θεωρητικά εφικτές, οι επιστήμονες δεν διαθέτουν άμεσες αποδείξεις ότι πράγματι υπάρχουν. Ενδέχεται να είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν ή απλώς να μην υπάρχουν στο σύμπαν μας.

Επειδή οι σκουληκότρυπες είναι από τη φύση τους πολύ ασταθείς, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους να υποστηρίζουν ότι οι σκουληκότρυπες ίσως να μην είναι τίποτε περισσότερο από ένα χρήσιμο θεωρητικό εργαλείο για την κατανόηση των εξισώσεων του Αϊνστάιν.

Ωστόσο, οι επιστήμονες αναπτύσσουν τώρα τα εργαλεία που θα μπορούσαν να εντοπίσουν σκουληκότρυπες, εάν αυτές υπάρχουν, και ο καθηγητής Στόικοβιτς είναι αισιόδοξος ότι κάποια μέρα θα έχουμε αποδείξεις.

«Η φύση, της οποίας η δημιουργική δύναμη είναι πολύ ανώτερη από αυτήν του ανθρώπου, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να δημιουργήσει κάτι που περιγράφεται από λύσεις θεμελιωμένων θεωριών όπως η Γενική θεωρία της Σχετικότητας.

«Η λύση του Σβαρτσσίλντ, που περιγράφει τις μαύρες τρύπες, προτάθηκε το 1916 και επί πενήντα χρόνια οι επιστήμονες αρνούνταν να πιστέψουν ότι κάτι τόσο παράξενο υπάρχει. Σήμερα, τις βλέπουμε παντού. Πιστεύω ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με τις σκουληκότρυπες.»



