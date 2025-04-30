Οι κατασκευαστές εφαρμογών Meta Platforms, Spotify Technology και Match Group. προετοιμάζονται για μια πολιτική μάχη υψηλού διακυβεύματος με τις δύο κυρίαρχες πλατφόρμες στα smartphone στον κόσμο σχετικά με το ποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Οι κατασκευαστές εφαρμογών ξεκινούν αυτή την εβδομάδα μια συμμαχία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Apple και την Alphabet, καθώς η νομοθεσία που απαιτεί επαλήθευση ηλικίας κερδίζει έδαφος εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας του κοινού για την πρόσβαση ανηλίκων στο διαδίκτυο σε ακατάλληλο υλικό.

Ο Συνασπισμός για μια Ανταγωνιστική Εμπειρία σε Κινητά θα ασκήσει πιέσεις στα εδώ και καιρό υποβόσκοντα παράπονα των δημιουργών εφαρμογών ότι οι πλατφόρμες των iPhone και των Android και τα καταστήματα εφαρμογών τους κάνουν άδικες διακρίσεις εις βάρος των ανταγωνιστικών δημιουργών λογισμικού, εφαρμογών και υλικού.

«Αυτό που μοιράζονται κοινό αυτές οι ιδρυτικές εταιρείες είναι ότι βασίζονται στο οικοσύστημα κινητής τηλεφωνίας για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους», δήλωσε ο Μπράντον Κρέσιν, διευθυντής του νεοσύστατου Συνασπισμού. «Καθεμία από αυτές αναγνωρίζει ότι η δύναμη βρίσκεται στους αριθμούς, ειδικά όταν αντιμετωπίζει εταιρείες τόσο ισχυρές όσο το δυοπώλιο».

Η υπόθεση των δημιουργών εφαρμογών έχει αποκτήσει νέα επείγουσα σημασία, καθώς αναμένουν νομικές απαιτήσεις για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Αυτή η ευθύνη θα διακινδύνευε μια χιονοστιβάδα δαπανηρών αγωγών και θα απαιτούσε επενδύσεις σε ένα πολύπλοκο νέο σύστημα για τη διαχείριση πληθώρας ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών σχετικά με ανηλίκους.

Εκπρόσωποι της Meta, της Snap και άλλων εφαρμογών υποστηρίζουν ότι η Apple και η Google θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να κατεβάζουν συγκεκριμένες εφαρμογές. Από την άλλη πλευρά, η Apple και η Google, έχουν πιέσει να ανατεθεί η ευθύνη στις εφαρμογές.

Η Γιούτα έγινε τον Μάρτιο η πρώτη πολιτεία που θέσπισε νόμο που απαιτεί από τα καταστήματα εφαρμογών να επαληθεύουν τις ηλικίες των χρηστών και να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των γονέων προτού οι ανήλικοι μπορέσουν να κατεβάσουν ή να αγοράσουν συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι νομοθέτες στη Βουλή και τη Γερουσία σχεδιάζουν να εισαγάγουν παρόμοια νομοθεσία τους επόμενους μήνες.

Πηγή: skai.gr

