Μία εντυπωσιακή είδηση κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου: αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανέσυραν από τον βυθό την κεντρική είσοδο του Φάρου της Αλεξάνδρειας - ένα από τα χαμένα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου – στην πιο ολοκληρωμένη φυσική «επιστροφή» του μνημείου από την κατάρρευσή του.

Σε μια τεράστια επιχείρηση στο Ανατολικό Λιμάνι της Αλεξάνδρειας, που ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2015, οι ερευνητές ανέσυραν τελικά 22 ογκόλιθους από γρανίτη και ασβεστόλιθο, βάρους έως και 80 τόνων, φέρνοντας ξανά στο φως για πρώτη φορά μετά από αιώνες, ένα καθοριστικό τμήμα του φάρου.

Η ανάλυση συνέδεσε τα ανακτημένα κομμάτια με την κύρια είσοδο του μνημείου - συμπεριλαμβανομένων των υπέρθυρων, των οριζόντιων δοκών που εκτείνονται πάνω από τις πόρτες, καθώς και των όρθιων πλαϊνών λίθων και πλάκες από το δάπεδο στο κατώφλι.

Σύμφωνα με το earth.com, το στυλ γλυπτικής στους ογκόλιθους της εισόδου συνδυάζει αιγυπτιακές και ελληνικές επιρροές, υποδεικνύοντας ότι ο φάρος είχε πιο περίπλοκη αρχιτεκτονική μορφή απ’ ό,τι πίστευαν οι ερευνητές μέχρι σήμερα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι μια προηγουμένως άγνωστη κατασκευή σε σχήμα πυλώνα με πόρτα αιγυπτιακού στιλ, γεγονός που υποδηλώνει ένα μείγμα αιγυπτιακών και ελληνικών σχεδιαστικών ιδεών στο ίδιο κτίριο. Στην πράξη, υποδηλώνει ότι ο Φάρος δεν ήταν απλώς ψηλός, αλλά και αρχιτεκτονικά πολύπλοκος.

Οι επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας θα προχωρήσουν τώρα σε λεπτομερή σάρωση και ανάλυση των λίθων, για να μελετήσουν τις τεχνικές κατασκευής και να λύσουν το μυστήριο της δομής και της τελικής μορφής του Φάρου της Αλεξάνδρειας.

Η έρευνα εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα Pharos, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» του Φάρου, δηλαδή μιας λεπτομερούς εικονικής ανακατασκευής του μνημείου.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας

Σχέδιο του Φάρου της Αλεξάνδρειας από τον Γερμανό αρχαιολόγο καθηγητή H. Thiersch (1909) - Πηγή wikipedia

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας θεωρείται ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου και κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. από τον Μικρασιάτη αρχιτέκτονα Σώστρατο τον Κνίδιο, πάνω στη νησίδα Φάρος - εξού και το όνομα του μνημείου.

Ήταν ένας πύργος συνολικού ύψους 140 μέτρων και ήταν για εκείνη την εποχή το πιο ψηλό ανθρώπινο οικοδόμημα του κόσμου μετά τις πυραμίδες του Χέοπα και του Χεφρήνου.

Κατασκευάστηκε από κομμάτια άσπρης πέτρας και ήταν δομημένος σε τέσσερα επίπεδα:

- Το χαμηλότερο ήταν η τετράγωνη βάση,

- το δεύτερο ήταν ένα τετράγωνο κτίσμα,

- το τρίτο ήταν ένα οκτάγωνο κτίσμα και

- το τέταρτο, το ψηλότερό, ήταν ένα κυκλικό κτίσμα στην κορυφή του οποίου υπήρχε το άγαλμα του Ποσειδώνα (ή Απόλλωνα).

Στο τέταρτο επίπεδο υπήρχε μια μπρούτζινη επιφάνεια που λειτουργούσε ως καθρέπτης που αντανακλούσε το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της μέρας ενώ το βράδυ έκαιγε μία φλόγα για να προειδοποιεί τα διερχόμενα πλοία για την ύπαρξη εμποδίων.

Ο Φάρος παρέμεινε σε λειτουργία ως την πλήρη καταστροφή του από δύο σεισμούς, τον 14ο αιώνα μ.Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.