Οι λάτρεις του διαστήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα σπάνιο θέαμα στα τέλη αυτού του μήνα, καθώς έξι πλανήτες θα εμφανιστούν κοντά ο ένας στον άλλο στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «πλανητική παρέλαση» ή πλανητική ευθυγράμμιση, συμβαίνει όταν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε πλανήτες γίνονται ορατοί μαζί, σύμφωνα με τη NASA. Στις 28 Φεβρουαρίου, οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα ευθυγραμμισμένους, σε μια σπάνια πλανητική επίδειξη.

Γιατί συμβαίνουν οι πλανητικές παρελάσεις;

Συμβαίνουν επειδή οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο περίπου στο ίδιο επίπεδο, γνωστό ως «εκλειπτικό επίπεδο». Αν και κάθε πλανήτης κινείται με διαφορετική ταχύτητα και σε διαφορετική απόσταση, υπάρχουν στιγμές που αρκετοί από αυτούς φαίνονται να «ευθυγραμμίζονται» από την οπτική γωνία της Γης.

Η ευθυγράμμιση είναι καθαρά οπτικό φαινόμενο, καθώς στην πραγματικότητα οι πλανήτες παραμένουν σε απόσταση εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Ποιοι πλανήτες θα φανούν με γυμνό μάτι;

Σύμφωνα με τη NASA, οι ευκαιρίες παρατήρησης μπορούν να διαρκέσουν από εβδομάδες έως και περισσότερο από έναν μήνα. Ωστόσο, η 28η Φεβρουαρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι πλανήτες θα είναι πιο πυκνά ομαδοποιημένοι.

Ορατοί με γυμνό μάτι: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης και Δίας.

Ερμής, Αφροδίτη, Άρης και Δίας. Απαραίτητος εξοπλισμός (κιάλια/τηλεσκόπιο): Ουρανός και Ποσειδώνας, λόγω της μεγάλης τους απόστασης.

Ο Ερμής μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να εντοπιστεί, λόγω της χαμηλής του θέσης κοντά στον ορίζοντα.

Πότε και πού είναι η καλύτερη ώρα για παρατήρηση;

Η βέλτιστη ώρα για να δείτε την ευθυγράμμιση θα είναι περίπου 30 λεπτά μετά το τοπικό ηλιοβασίλεμα. Οι ειδικοί συνιστούν να κοιτάξετε χαμηλά στον δυτικό ουρανό, ιδανικά σε σημείο χωρίς εμπόδια και με καθαρές καιρικές συνθήκες.

Η NASA εξηγεί ότι για να είναι ορατός ένας πλανήτης χωρίς οπτικά βοηθήματα, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον μερικές μοίρες πάνω από τον ορίζοντα (ιδανικά 10 μοίρες ή περισσότερο), καθώς η ατμόσφαιρα της Γης κοντά στο έδαφος εξασθενεί το φως των ουράνιων σωμάτων.

Ημερομηνίες παρατήρησης ανά πόλη

Αν και η ευθυγράμμιση θα είναι ορατή σε όλο τον κόσμο, η καλύτερη θέαση διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την τοποθεσία:

25 Φεβρουαρίου: Σάο Πάολο

28 Φεβρουαρίου: Αθήνα, Νέα Υόρκη, Πόλη του Μεξικού και Τόκιο

1 Μαρτίου: Πεκίνο, Βερολίνο, Λονδίνο και Βομβάη

2 Μαρτίου: Ρέικιαβικ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.