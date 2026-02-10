Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του κυβερνοεκφοβισμού έχει ως στόχο να προστατεύσει την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το σχέδιο δράσης έχει ως επίκεντρο: α) την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής εφαρμογής όπου τα θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού μπορούν εύκολα να ζητούν βοήθεια, β) τον συντονισμό των εθνικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, και γ) την πρόληψη του κυβερνοεκφοβισμού με την προώθηση καλύτερων και ασφαλέστερων ψηφιακών πρακτικών.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο κυβερνοεκφοβισμός υπονομεύει αυτό το δικαίωμα και τους κάνει να νιώθουν τραυματισμένοι, μόνοι και ταπεινωμένοι. Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να αισθάνεται έτσι. Αυτό το σχέδιο δράσης συμπληρώνει την υφιστάμενη εργαλειοθήκη μας για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού σε κάθε επίπεδο.»

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

