Περίπου 210.000 έτη φωτός μακριά, το Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου (SMC) είναι ένας από τους πιο κοντινούς γείτονες του Γαλαξία μας. Στην πραγματικότητα, αυτός ο μικρός γαλαξίας είναι ένας από τους «δορυφόρους» γαλαξίες του Γαλαξία μας, που περιφέρονται γύρω του.

Εντός του Μικρού Νέφους του Μαγγελάνου βρίσκεται ένα εντυπωσιακό αστρικό σμήνος, γνωστό ως NGC 346.Τα αστέρια του απελευθερώνουν έναν χείμαρρο ακτινοβολίας και ενεργειακών εκροών, που διαβρώνουν τα πυκνότερα τμήματα αερίου και σκόνης στο περιβάλλον νεφέλωμα, N66. Δεκάδες μπλε και μεγάλης μάζας αστέρια λάμπουν μέσα στο NGC 346 με τους αστρονόμους να πιστεύουν ότι αυτό το σμήνος περιέχει περισσότερα από τα μισά από τα γνωστά αστέρια υψηλής μάζας σε ολόκληρο το SMC.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA/ESA έχει καταγράψει αυτό το αστρικό σμήνος στο παρελθόν, αλλά μία νέα παρατήρηση δείχνει το NGC 346 σε υπεριώδες φως που βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν περισσότερα σχετικά με τον σχηματισμό και την εξέλιξη των άστρων. Το Hubble –με τη συνδυασμένη ευκρίνεια και τη θέση του πάνω από την ατμόσφαιρά μας που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία– είναι το μόνο τηλεσκόπιο που έχει την ικανότητα να καταγράφει αυτού του είδους δεδομένα.

Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις συγκεντρώθηκαν και πρόκειται να διαφωτίσουν τους ειδικούς στο πώς ο σχηματισμός άστρων διαμορφώνει το διαστρικό μέσο, το οποίο είναι το αέριο που κατανέμεται σε φαινομενικά κενό χώρο, σε έναν γαλαξία χαμηλής μεταλλικότητας όπως ο SMC.



