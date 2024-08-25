NASA: Δείτε την πιο κοντινή φωτογραφία του Ποσειδώνα όπως τραβήχτηκε από το Voyager 2 

Την πιο κοντινή φωτογραφία του πλανήτη Ποσειδώνα τράβηξε το Voyager 2 της NASA.

Ο Ποσειδώνας βρίσκεται 2,8 δισεκατομμύρια μίλια (4,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα) μακριά από τον ήλιο και η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 1989.

Υπενθυμίζεται ότι το Voyager 2, η μακροβιότερη αποστολή της NASA, εξερεύνησε τον Ποσειδώνα κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής συνάντησης στις 25 Αυγούστου 1989, στέλνοντας πίσω τα πρώτα κοντινά πλάνα του πλανήτη από την ανθρωπότητα.

Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 2024.

Πηγή:NASA

Γιατί έχει τόση σημασία αυτή η φωτογραφία

Μόνο ένα διαστημόπλοιο έχει επισκεφθεί ποτέ τον όγδοο και πιο απομακρυσμένο από τον ήλιο πλανήτη.

Στις 25 Αυγούστου 1989, το διαστημόπλοιο Voyager 2 της NASA τράβηξε τις πρώτες κοντινές εικόνες του Ποσειδώνα. Αυτή, είναι μεταξύ των τελευταίων φωτογραφιών που τραβήχτηκαν πριν από το τέλος του "Grand Tour" του Voyager 2 στους πλανήτες και έγινε μια από τις πιο εμβληματικές. Αποκάλυψε τον Ποσειδώνα ως ένα βαθύ γαλάζιο, που χρωμάτιζε την αντίληψη του κοινού για τον πλανήτη για δεκαετίες. (Δηλαδή, μέχρι που μια νέα επεξεργασία των εικόνων του Voyager 2 νωρίτερα φέτος αποκάλυψε ότι το πραγματικό χρώμα του Ποσειδώνα ήταν ένα πολύ πιο ανοιχτό μπλε-πράσινο.)

Οι αρχικές εικόνες του Voyager 2 τραβήχτηκαν με ψεύτικο χρώμα και με τη χρήση φίλτρων. Πρόκειται για μια τυπική τεχνική που χρησιμοποιούν οι πλανητικοί αστρονόμοι. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν μπλε και πράσινα φίλτρα μαζί με ένα που διέρχεται το φως σε μήκος κύματος που απορροφάται από το αέριο μεθάνιο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το υδρογόνο και το ήλιο κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα, αλλά το μεθάνιο του δίνει την μπλε όψη του απορροφώντας το κόκκινο φως. Τα φίλτρα κάνουν το μεθάνιο να φαίνεται σκούρο μπλε σε αυτήν την εικόνα, αλλά αποκαλύπτουν επίσης ένα ημιδιαφανές στρώμα ομίχλης σε όλο τον πλανήτη. Η φωτεινή-κόκκινη άκρη γύρω από τον Ποσειδώνα προκαλείται από την ομίχλη που σκορπίζει το ηλιακό φως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, πάνω από το μεγαλύτερο μέρος του μεθανίου.

Πηγή: skai.gr

