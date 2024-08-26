Gamescom 2024: Και η Ελλάδα μέρος του διαλόγου

H Gamescom 2024, η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο, ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή, στην Κολωνία: 335.000 επισκέπτες από περίπου 120 χώρες επισκέφτηκαν την περασμένη εβδομάδα τους χώρους της έκθεσης. Προγραμματιστές παιχνιδιών και gamers από κάθε γωνιά του πλανήτη ήρθαν για ακόμα μία φορά για να προβάλλουν τις παραγωγές τους, να μάθουν για τις νέες τάσεις και φυσικά... για να παίξουν.



Aνάμεσά τους, επίσημα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ήταν και η ελληνική συμμετοχή. Έλληνες προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών με βάση τους είτε την Ελλάδα είτε το εξωτερικό βρέθηκαν στους χώρους της έκθεσης εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Όπως τονίζει ο Βασίλης Καραβασίλης, υπεύθυνος επικοινωνίας του Συλλόγου Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος (GDA Greece), μαζί με την εδραίωση της ελληνικής αποστολής γίνονται και μεγάλα βήματα σε θέματα οργάνωσης των game developers στην Ελλάδα: «Η αποστολή φέτος μετρά 51 άτομα, 11 παιχνίδια και ένα software δημιουργίας παιχνιδιών». Μία μεγάλη αύξηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική αποστολή συμμετείχε στην περσινή Gamescom μόνο με τρία βιντεοπαιχνίδια.

Ζητούνται gamers... σε αστυνομία, στρατό και μυστικές υπηρεσίες

Παρά την πτώση των πωλήσεων μετά τα χρόνια της πανδημίας και των λοκντάουν, θεωρείται και φέτος πολύ πιθανό τα βιντεοπαιχνίδια να κάνουν μεγαλύτερο τζίρο από ό,τι οι βιομηχανίες κινηματογράφου και μουσικής μαζί. Μόνο στη Γερμανία, η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών είχε έσοδα περίπου 4,3 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, αντιπροσωπεύοντας έτσι περίπου το 5% των εσόδων της παγκόσμιας βιομηχανίας παιχνιδιών.



Τη σημασία των βιντεοπαιχνιδιών φαίνεται να έχουν αντιληφθεί για τα καλά -εκτός από την πολιτική- και θεσμοί όπως ο στρατός, η αστυνομία, αλλά και… οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες (ΒΝD), οι οποίοι με τα δικά τους booth στους χώρους της έκθεσης θέλουν να προβάλλουν τη δουλειά τους με στόχο να «στρατολογήσουν» νέους εργαζόμενους. «Δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία μας και να παραπονιόμαστε μετά ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται να δουλέψουν για εμάς. Πρέπει να δώσουμε το παρών σε χώρους που κυκλοφορούν οι νέοι άνθρωποι», σημειώνει χαρακτηριστικά εργαζόμενος των μυστικών υπηρεσιών στην DW.

Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του game development

Ο ρόλος των βιντεοπαιχνιδιών φαίνεται ότι έχει γίνει ξεκάθαρος και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη στο game development είναι μεγάλη – με βασική αλλαγή την προσπάθεια οργάνωσης των προγραμματιστών: «Έχει θεσπιστεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο απευθύνεται μόνο σε game developers», επισημαίνει η Εύη Μπουλουγούρη από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), ενώ «έχει ενισχυθεί η στήριξη στον φορέα που εκπροσωπεί τους game developers, όπως και η συμμετοχή των Ελλήνων στην Gamescom.



«Και μόνο το ότι δημιουργήσαμε σωματείο πριν από τρία χρόνια, που ήταν και η πρώτη χρονιά που ήρθαμε στην Gamescom, είναι ένα βήμα μπροστά», συμπληρώνει ο Βασίλης Καραβασίλης. «Αλλά αυτό που έχει γίνει και έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια είναι ότι είμαστε σε πάρα πολύ στενή επαφή με τους κρατικούς φορείς που είναι αντίστοιχα υπεύθυνοι για τα παιχνίδια. Και όχι μόνο επικοινωνιακά, αλλά και στην πράξη: βοηθήσαμε μάλιστα με τη συγγραφή του νόμου που πέρασε για να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά τα παιχνίδια από το σινεμά», τονίζει.



Η «μικρή, αλλά εφευρετική» ελληνική συμμετοχή στην Gamescom, όπως χαρακτηρίζει την ελληνική συμμετοχή στην Gamescom η Φωτεινή Νάκου, υπεύθυνη των Creative Industries στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), έλαβε φέτος πολύ θετικό feedback. Όπως επισημαίνει η κ. Νάκου, οι μικρότερες indie παραγωγές αρχίζουν να κινούν το ενδιαφέρον των επενδυτών: «Μέχρι πέρυσι δεν μπορούσες να κλείσεις ραντεβού με επενδυτές όταν έλεγες ότι το μπάτζετ των εταιρειών δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο, καθώς αυτοί προτιμούσαν εταιρείες με μπάτζετ άνω των 5 εκατομμυρίων». Αυτό όμως φαίνεται να αλλάζει, όπως παρατηρεί η Φωτεινή Νάκου: «Βλέπουμε μία στροφή των μεγάλων εταιρειών, οι οποίες φέτος εκδηλώνουν ενδιαφέρον και για μικρές indie παραγωγές».



Δεν αποκλείεται μάλιστα η Ελλάδα να γίνει «η επόμενη χώρα που θα δείξει προς τα έξω, μετά την Πολωνία, ότι το gaming development εξελίσσεται στο εσωτερικό της», λέει χαρακτηριστικά ο Τζίμης Γίγας, πρόεδρος του Συλλόγου Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.