Εννιά στους δέκα Έλληνες είναι «όλη μέρα μ’ ένα κινητό στο χέρι» στην κυριολεξία, σύμφωνα με έρευνα

Εννιά στους δέκα Έλληνες είναι «όλη μέρα μ' ένα κινητό στο χέρι» στην κυριολεξία, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των Focus on Tech Life Tips που αφουγκράζονται την σχέση των Ελλήνων με την τεχνολογία από το 1995 με πρωτοβουλία της Focus Bari.

Αναλυτικότερα η έρευνα διαπιστώνει τα ακόλοουθα

Η χρήση internet έχει φτάσει στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού στο 96%, καθώς εντάσσεται στους χρήστες και η μεγάλη πλειοψηφία των πιο ώριμων ηλικιών. Η σχέση με την τεχνολογία προβλέπεται αυξανόμενη, καθώς το μέλλον έρχεται από τα παιδιά : 9 στα 10 παιδιά (90%) ηλικίας 5-12 ετών είναι χρήστες του διαδικτύου. Στα παιδιά 10+ είναι καθολική η χρήση (97%). Ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο είναι 100 λεπτά/ημέρα.

Εννιά στους δέκα Έλληνες είναι «όλη μέρα μ' ένα κινητό στο χέρι» στην κυριολεξία. Φανατικοί του mobile internet οι Έλληνες, με το 92% να περιηγείται μέσω του κινητού και το 88% σε καθημερινή βάση.

Η ενεργοποίηση στα social από σχεδόν ίδια αναλογία προφανώς «πυροδοτεί» αυτή την εξέλιξη, αν και παράλληλα…

Ανεβαίνει συνεχώς -τώρα στο 69%- η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η πληθώρα των χρήσεων οδηγεί σχεδόν τρεις στους πέντε Έλληνες να δηλώνουν πως «η τεχνολογία βελτιώνει την ζωή μου», ενώ…

Το Chat GPT χρησιμοποιείται ήδη από έναν στους τέσσερις Έλληνες.

Σχεδόν 7 στους 10 (69%) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία online αγορά το τελευταίο 6μηνο. Οι 25-34 ετών είναι οι fan του ηλεκτρονικού εμπορίου, αφού το 87% έχει κάνει τουλάχιστον μία online αγορά εντός του 6μήνου. Σε αντίθεση με τους χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας 65+ οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, καθώς μόλις το 37% έχει πραγματοποιήσει αγορές μέσω διαδικτύου.

Η ταυτότητα της έρευνας: Μεθοδολογία - Τηλεφωνικές συνεντεύξεις CATI σε αντιπροσωπευτικό Πανελλαδικό δείγμα 10.000 ατόμων ανά εξάμηνο, καλύπτοντας τον συνολικό πληθυσμό.

