Έλον Μασκ: Η Λίντα Γιακαρίνο είναι η νέα CEO στο Twitter

H Λίντα Γιακαρίνο είναι η νέα Ceo του Twitter, όπως κοινοποίησε μέσω ανάρτησής του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Ίλον Μασκ.

"Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω την Λίντα Γιακαρίνο ως τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο του Twitter!" έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

"Θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ εγώ θα επικεντρωθώ στο σχεδιασμό προϊόντων και στη νέα τεχνολογία".

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.