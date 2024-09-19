Δύο μαμάδες με τους γιους τους μπαίνουν σήμερα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ο Μάρκος υποδέχεται τους νικητές του προηγούμενου επεισοδίου, Σώτια και Βίκτορα, και το νέο ζευγάρι, Διονυσία και Αλέξανδρο.

Η Σώτια και ο γιος της, ο Βίκτορας, έρχονται έτοιμοι για τη δεύτερη μαγειρική μάχη.

Ο Βίκτορας, πριν ξεκινήσει τη μαγειρική προσπάθεια διηγείται στον Μάρκο πώς πέρασε στις καλοκαιρινές του διακοπές και η Σώτια εκμυστηρεύεται πώς κατάφερε να γνωρίζει τις κινήσεις του 18χρονου γιου της στο νησί... από απόσταση. Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη η Σώτια, η οποία αυτή τη φορά πρέπει μαζί με τον γιο της να φτιάξει «Παπαρδέλες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα και μοτσαρέλα».

Η μαγειρική ξεκινά, το πρώτο λάθος γίνεται και ο Έκτορας μπαίνει στην κουζίνα απογοητευμένος. Θα κάνουν την απαραίτητη κίνηση για να αντιστρέψουν την κατάσταση; Αντίπαλοί τους, η Διονυσία και ο γιος της Αλέξανδρος, οι οποίοι είναι αγρότες από τα Φιλιατρά. Η συνεργασία στη δουλειά μεταξύ τους είναι άψογη, μένει να ανακαλύψουν αν είναι και στην κουζίνα.

Η Διονυσία γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Καναδά, βρήκε τον έρωτα της ζωής της στα Φιλιατρά και μέσα σε δυο μέρες αποφάσισε να μετακομίσει για πάντα στην Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος, που λατρεύει το σκάκι, περιγράφει την καθημερινότητά του στον Μάρκο ενώ παράλληλα μαγειρεύει «Ψαρόσουπα με φιλέτο λαβράκι και κρουτόν». Πώς θα κρίνει ο Έκτορας την πρώτη τους προσπάθεια;

Tip of the day: δεν πλένουμε ποτέ το κοτόπουλο.

«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 15.00

Δηλώστε συμμετοχή: https://imamamoumageireuei.skaitv.gr/

#MyMomCooksBetterGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.