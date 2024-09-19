Λογαριασμός
«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μαμάδες και γιοι σε μαγειρικές αναμετρήσεις: Σήμερα στις 15:00, στον ΣΚΑΪ (trailer)

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

μαμα

Δύο μαμάδες με τους γιους τους μπαίνουν σήμερα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ο Μάρκος υποδέχεται τους νικητές του προηγούμενου επεισοδίου, Σώτια και Βίκτορα, και το νέο ζευγάρι, Διονυσία και Αλέξανδρο.
Η Σώτια και ο γιος της, ο Βίκτορας, έρχονται έτοιμοι για τη δεύτερη μαγειρική μάχη.

Ο Βίκτορας, πριν ξεκινήσει τη μαγειρική προσπάθεια διηγείται στον Μάρκο πώς πέρασε στις καλοκαιρινές του διακοπές και η Σώτια εκμυστηρεύεται πώς κατάφερε να γνωρίζει τις κινήσεις του 18χρονου γιου της στο νησί... από απόσταση. Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη η Σώτια, η οποία αυτή τη φορά πρέπει μαζί με τον γιο της να φτιάξει «Παπαρδέλες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα και μοτσαρέλα».

μαμα

Η μαγειρική ξεκινά, το πρώτο λάθος γίνεται και ο Έκτορας μπαίνει στην κουζίνα απογοητευμένος. Θα κάνουν την απαραίτητη κίνηση για να αντιστρέψουν την κατάσταση; Αντίπαλοί τους, η Διονυσία και ο γιος της Αλέξανδρος, οι οποίοι είναι αγρότες από τα Φιλιατρά. Η συνεργασία στη δουλειά μεταξύ τους είναι άψογη, μένει να ανακαλύψουν αν είναι και στην κουζίνα.

μαμα

Η Διονυσία γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Καναδά, βρήκε τον έρωτα της ζωής της στα Φιλιατρά και μέσα σε δυο μέρες αποφάσισε να μετακομίσει για πάντα στην Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος, που λατρεύει το σκάκι, περιγράφει την καθημερινότητά του στον Μάρκο ενώ παράλληλα μαγειρεύει «Ψαρόσουπα με φιλέτο λαβράκι και κρουτόν». Πώς θα κρίνει ο Έκτορας την πρώτη τους προσπάθεια;
Tip of the day: δεν πλένουμε ποτέ το κοτόπουλο.

