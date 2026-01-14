Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά στα 25 χρόνια ιστορίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, η NASA αποφάσισε να επιστρέψει ένα πλήρωμα νωρίτερα στη Γη, επικαλούμενη μια σοβαρή, αλλά σταθερή ιατρική έκτακτη ανάγκη που αφορά έναν αστροναύτη. Η NASA δεν περιέγραψε το πρόβλημα υγείας, ούτε κατονόμασε τον αστροναύτη του ISS. Το τετραμελές Crew-11, που εκτοξεύτηκε τον Αύγουστο, έλαβε εντολή να επιστρέψει. Η ανάγκη αντιμετώπισης του αστροναύτη με ιατρικό εξοπλισμό στη Γη ενδέχεται να οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Του Clayton Anderson, συνταξιούχου αστροναύτη της NASA

Ως αστροναύτης, πιστεύω ότι η τρέχουσα τεχνολογία μας ενδέχεται να μην διαθέτει λύσεις για κρίσιμες καταστάσεις που αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουμε καθώς απομακρυνόμαστε από τη χαμηλή γήινη τροχιά και αυτό το περιστατικό το αποδεικνύει ακριβώς. Η NASA οφείλει να αντιμετωπίσει ορισμένα επείγοντα και, ενίοτε, άβολα ερωτήματα. Για παράδειγμα: πρέπει πάντα να υπάρχει γιατρός στο πλήρωμα; Πρέπει ένα διαστημόπλοιο, με προορισμό τον Άρη, να διαθέτει προηγμένες ιατρικές δυνατότητες και εγκαταστάσεις και όχι απλώς ένα «φαρμακείο»;

Ένα κιτ που περιλαμβάνει τα υποτυπώδη φάρμακα, φυσιολογικό ορό, απινιδωτή και λίγα βασικά εργαλεία, θέτει το πλήρωμα σε σοβαρό μειονέκτημα, αν τα πράγματα πάνε πραγματικά στραβά. Τι θα γινόταν αν απαιτούνταν ενδοφλέβια χορήγηση (IV), την οποία ο ISS διαθέτει σήμερα, για τον αστροναύτη του Crew-11; Πώς θα φοριόταν η διαστημική στολή; Θα επέστρεφαν χωρίς να τη φορούν;

Για να μειώσουμε τα ρίσκα ταχύτερα, πρέπει να επιστρατεύσουμε τα καλύτερα μυαλά πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, ώστε όταν προκύπτουν επείγοντα περιστατικά, όπως εγκεφαλικό, έμφραγμα ή σκωληκοειδίτιδα, η NASA και οι αστροναύτες της να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Η ανθρώπινη διαστημική πτήση απαιτεί ταχεία πρόοδο στη διαστημική ιατρική.

Η NASA πάντα έλεγε ότι οι κορυφαίες της προτεραιότητες είναι η ασφάλεια του πληρώματος, η ασφάλεια του οχήματος και η επιτυχία της αποστολής. Αυτή η συνετή εστίαση θα πρέπει να καθησυχάζει το κοινό ότι η NASA θέτει τις σωστές προτεραιότητες. Ωστόσο, ακόμη κι ενώ αυξάνεται ο ενθουσιασμός για τις εξελίξεις στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη (γνωρίζω ότι χιλιάδες έχουν ήδη ρωτήσει το Grok πώς να λυθεί αυτό το πρόβλημα) το ιατρικό περιστατικό του Crew-11, δείχνει ότι θα πετύχουμε μόνο με καλύτερες ιατρικές δικλείδες ασφαλείας για στόχους στο βαθύ διάστημα.

Η αποστολή Artemis II προς τη Σελήνη, που έχει προγραμματιστεί για φέτος, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει και προαναγγέλλει αυτό που πολλοί Γήινοι νιώθουν ότι είμαστε επίσης έτοιμοι να επιχειρήσουμε: μια επίσκεψη στον λαμπερό προορισμό του Άρη. Ένα ταξίδι 6 έως 9 μηνών προς τον Κόκκινο Πλανήτη, τοποθετεί αυτή την ιατρική κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό φως. Πολύ απλά, δεν θα μπορούσαμε «να τους φέρουμε πίσω». Οι παράγοντες υγείας που έχουν μέχρι σήμερα εμφανιστεί στο διάστημα έχουν αντιμετωπιστεί (σκεφτείτε τη δική μου, πολύ προσωπική, μάχη με τη διάρροια στον ISS), όμως η ανάγκη ανάπτυξης λύσεων για προχωρημένες ιατρικές προκλήσεις είναι καίρια.

Οι επιπτώσεις της μικροβαρύτητας είναι πολλές, απώλεια οστικής μάζας και μυών, μετατοπίσεις υγρών που προκαλούν προβλήματα όρασης, έκθεση σε ακτινοβολία. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι η έλλειψη δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Η NASA αναπτύσσει ιατρικές τεχνολογίες για τον Άρη, εστιάζοντας σε διαγνωστικά εργαλεία, τηλεϊατρική, φορητούς βιοαισθητήρες, φορητή απεικόνιση, τρισδιάστατη βιοεκτύπωση και ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης υγείας. Υπάρχει όμως η απαραίτητη αίσθηση κατεπείγοντος; Μπορούμε να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις παραμονών στη Σελήνη ή ταξιδιών στον Άρη, όπου η εκκένωση δεν είναι δυνατή;

Η μείωση της επικοινωνίας θα αποτελέσει τεράστιο εμπόδιο. Η «κλήση στο Χιούστον» για ιατρικά ζητήματα και ψυχολογικές κρίσεις θα είναι περιορισμένη. Η επιβίωση θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την ικανότητα του πληρώματος να αναγνωρίζει, να αξιολογεί και να επιλύει καταστάσεις, αλλά και από το τεχνολογικό επίπεδο του περιβάλλοντός του. Τα συστήματα πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυτόνομα και οι διαγνωστικές δυνατότητες να αυξηθούν, ίσως ακόμη και σε επίπεδα που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι τόσο σαφείς ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι πρέπει να κάνει το πλήρωμα. Δεν μπορούμε, σε κρίσιμες ιατρικές στιγμές, να βασιζόμαστε απλώς στο «νεύρο» και το σωστό ένστικτο ενός αστροναύτη. Χρειάζονται τα εργαλεία για να τα καταφέρουν.

Τα σωματικά και ψυχικά βάρη για τα μέλη του πληρώματος, που διαρκώς ισορροπούν ανάμεσα στον φόρτο εργασίας και στο να παραμένουν απλώς ζωντανοί, θα ενταθούν από μια τεράστια αίσθηση απομόνωσης και την απουσία συντονισμού σε πραγματικό χρόνο με το κέντρο ελέγχου. Η βοήθεια θα προέλθει από την ικανότητα του πληρώματος να επιλύει μια ευρεία γκάμα προβλημάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει θαυμαστά πράγματα. Η διαστημική τους ιστορία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, όμως έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε.

Πρέπει να καλωσορίσουμε όλες τις ιδέες, καταπνίγοντας το σύνδρομο «δεν εφευρέθηκε εδώ». Η χρηματοδότηση νέας έρευνας, προηγμένης παρακολούθησης, διαγνωστικών τεχνητής νοημοσύνης, αντιμέτρων ακτινοβολίας και ίσως ακόμη και δοκιμών γενετικής τροποποίησης σε αστροναύτες, θα πρέπει να βρίσκονται όλα στο τραπέζι, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να ενισχυθεί η δημόσια εμπιστοσύνη στα αμερικανικά σχέδια για το βαθύ διάστημα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ιατρική ανθεκτικότητα με την ίδια αίσθηση κατεπείγοντος όπως την επαναχρησιμοποίηση πυραύλων.

Η εξερεύνηση του διαστήματος είναι επικίνδυνη. Είναι δύσκολη και ακριβή. Η προσεκτική απόφαση της NASA για πρόωρη επιστροφή από τον ISS πρέπει να πυροδοτήσει επείγουσα δράση, ώστε να μη βρεθούμε να πετάμε στα τυφλά.

Το σύνθημα της NASA «πηγαίνουμε», στη Σελήνη και στον Άρη, είναι εμπνευστικό και φιλόδοξο. Όμως αποκτά νόημα μόνο αν, φτάνοντας, διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν στο ταξίδι.

