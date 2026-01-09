Σε μια σπάνια κίνηση, η NASA ανακοίνωσε ότι διακόπτει πρόωρα μια αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ, ISS) και επαναφέρει εσπευσμένα τους αστροναύτες της στη Γη, αφού ένα μέλος του Πληρώματος 11 αντιμετωπίζει από την Τετάρτη ένα «ιατρικό πρόβλημα».

For the first time in the 25-year history of the International Space Station, we’ve had a serious enough medical emergency in space to bring a crew home early.

Big decision by @nasa leadership, with multiple domino impacts on operations, but I’m glad to see, as always, crew… pic.twitter.com/p3ObJh497D January 8, 2026

Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι το τετραμελές πλήρωμα ΗΠΑ-Ιαπωνίας-Ρωσίας θα επιστρέψει στη Γη τις επόμενες ημέρες, νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Τα μέλη του Πληρώματος 11 είναι οι Αμερικανοί αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, ο Ιάπωνας Κιμίγια Γιούι και ο Ρώσος κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Οι 4 αστροναύτες βρίσκονται στο διαστημικό σταθμό από τον Αύγουστο και επρόκειτο να επιστρέψουν φέτος, γύρω στο Μάιο.

This is a developing situation.



NASA is considering a rare early return of Crew-11 after canceling a planned ISS spacewalk due to an unspecified medical issue with one astronaut.



The crew member is stable, but the EVA — slated for Zena Cardman and Mike Fincke — was scrubbed.… pic.twitter.com/zCMNvWwwc5 — Ellie in Space 🚀💫 (@Ellieinspace) January 8, 2026

Η διαστημική υπηρεσία δεν κατονόμασε τον αστροναύτη ή το ιατρικό πρόβλημα, επικαλούμενη την ιδιωτικότητα του ασθενούς, ο οποίος βρίσκεται «σε σταθερή κατάσταση μέσα στο διαστημικό εργαστήριο» του ΔΔΣ.

Crew-11 (Dragon Endeavour) will return ahead of schedule due to a medical issue "in the coming days".https://t.co/aXlukWr97C pic.twitter.com/oIM8YhcrjF — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) January 8, 2026

Όπως δήλωσε ο Δρ. James Polk, επικεφαλής υγείας και ιατρικός σύμβουλος της NASA, «δεν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης» αλλά για μία προληπτική απόφαση για την υγεία του ασθενούς μέλους του πληρώματος.

Ο Polk είπε ότι αυτή είναι η πρώτη «ιατρική εκκένωση» της NASA από τον διαστημικό σταθμό εδώ και 25 χρόνια, αν και οι αστροναύτες έχουν πρόσβαση σε βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για ορισμένου είδους έκτακτες ανάγκες, όπως πονόδοντο και πόνο στο αυτί.

Το σώμα των αστροναυτών της NASA τηρεί αυστηρό απόρρητο όσον αφορά τα ιατρικά ζητήματα στον ISS και οι αστροναύτες σπάνια παραδέχονται ή περιγράφουν δημόσια ασθένειές τους.

Αλλοι τρεις αστροναύτες - διαφορετικής αποστολής - ζουν και εργάζονται αυτή τη στιγμή στον διαστημικό σταθμό, συμπεριλαμβανομένου του Κρις Γουίλιαμς της NASA και των Ρώσων Σεργκέι Μικάεφ και Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν τον Νοέμβριο με πύραυλο Σογιούζ και αναμένεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους το καλοκαίρι.

