Για πρώτη φορά η NASA εκκενώνει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω «ιατρικού προβλήματος» - Βίντεο

Τα 4 μέλη του Πληρώματος 11 επιστρέφουν εσπευσμένα στη Γη τις επόμενες ημέρες, αφού ένας από τους αστροναύτες είναι από την Τετάρτη ασθενής, σε καραντίνα

NASA

Σε μια σπάνια κίνηση, η NASA ανακοίνωσε ότι διακόπτει πρόωρα μια αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ, ISS) και επαναφέρει εσπευσμένα τους αστροναύτες της στη Γη, αφού ένα μέλος του Πληρώματος 11  αντιμετωπίζει από την Τετάρτη ένα «ιατρικό πρόβλημα»

Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι το τετραμελές πλήρωμα ΗΠΑ-Ιαπωνίας-Ρωσίας θα επιστρέψει στη Γη τις επόμενες ημέρες, νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Τα μέλη του Πληρώματος 11 είναι οι Αμερικανοί αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, ο  Ιάπωνας Κιμίγια Γιούι και ο  Ρώσος κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Οι 4 αστροναύτες βρίσκονται στο διαστημικό σταθμό από τον Αύγουστο και επρόκειτο να επιστρέψουν φέτος, γύρω στο Μάιο. 

Η διαστημική υπηρεσία δεν κατονόμασε τον αστροναύτη ή το ιατρικό πρόβλημα, επικαλούμενη την ιδιωτικότητα του ασθενούς, ο οποίος βρίσκεται «σε σταθερή κατάσταση μέσα στο διαστημικό εργαστήριο» του ΔΔΣ.

Όπως δήλωσε ο Δρ. James Polk, επικεφαλής υγείας και ιατρικός σύμβουλος της NASA, «δεν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης» αλλά για μία προληπτική απόφαση για την υγεία του ασθενούς μέλους του πληρώματος. 

Ο Polk είπε  ότι αυτή είναι η πρώτη «ιατρική εκκένωση» της NASA από τον διαστημικό σταθμό εδώ και 25 χρόνια, αν και οι αστροναύτες έχουν πρόσβαση σε βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για ορισμένου είδους έκτακτες ανάγκες, όπως πονόδοντο και πόνο στο αυτί.

Το σώμα των αστροναυτών της NASA τηρεί αυστηρό απόρρητο όσον αφορά τα ιατρικά ζητήματα στον ISS και οι αστροναύτες σπάνια παραδέχονται ή περιγράφουν δημόσια ασθένειές τους. 

Αλλοι τρεις αστροναύτες - διαφορετικής αποστολής -  ζουν και εργάζονται αυτή τη στιγμή στον διαστημικό σταθμό, συμπεριλαμβανομένου του Κρις Γουίλιαμς της NASA και των Ρώσων Σεργκέι Μικάεφ και Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν τον Νοέμβριο με πύραυλο Σογιούζ και αναμένεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους το καλοκαίρι.

