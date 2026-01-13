Λογαριασμός
Αναφορές για προβλήματα στο X από χιλιάδες χρήστες

Υπήρχαν περισσότερες από 11.137 αναφορές για προβλήματα με την πλατφόρμα σύμφωνα με το Downdetector - Ζητήματα λειτουργίας για λίγη ώρα και στην Ελλάδα

UPDATE: 17:14
x

Πρόβλημα λειτουργίας αντιμετώπισε για λίγη ώρα το Χ ( πρώην Twitter), με πάρα πολλούς χρήστες της πλατφόρμας να κάνουν σχετικές αναφορές ειδικότερα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά την Τρίτη, σύμφωνα με το Downdetector.com.

Ζητήματα λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφάνισε το Χ και στην Ελλάδα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Χ

Η ιστοσελίδα και η εφαρμογή σταμάτησαν να φορτώνουν σύμφωνα με τον Independent. 

Υπήρχαν περισσότερες από 11.137 αναφορές για προβλήματα με την πλατφόρμα έως τις 09:11 π.μ. ET, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές από διάφορες πηγές όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

