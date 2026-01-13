Αναφορές για προβλήματα στο X από χιλιάδες χρήστες

Πρόβλημα λειτουργίας αντιμετώπισε για λίγη ώρα το Χ ( πρώην Twitter), με πάρα πολλούς χρήστες της πλατφόρμας να κάνουν σχετικές αναφορές ειδικότερα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά την Τρίτη, σύμφωνα με το Downdetector.com.

User reports indicate problems with X (Twitter) since 8:35 AM EST.

How is it affecting you? #XTwitterDownhttps://t.co/qqqwagygy9 January 13, 2026

Ζητήματα λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφάνισε το Χ και στην Ελλάδα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Η ιστοσελίδα και η εφαρμογή σταμάτησαν να φορτώνουν σύμφωνα με τον Independent.

Υπήρχαν περισσότερες από 11.137 αναφορές για προβλήματα με την πλατφόρμα έως τις 09:11 π.μ. ET, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές από διάφορες πηγές όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

