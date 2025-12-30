Θεωρούνται από τους πιο αποστειρωμένους χώρους στη Γη. Κι όμως, επιστήμονες εντόπισαν μέσα εκεί, στα cleanrooms της NASA, 26 νέα βακτηριακά είδη.

Πρόκειται για υπερ-αποστειρωμένες, αυστηρά ελεγχόμενες εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται και δοκιμάζονται διαστημικά σκάφη και ευαίσθητα όργανα. Ο σχεδιασμός τους στοχεύει στην αποτροπή κάθε μορφής μόλυνσης και στο να μην «ταξιδεύσουν» ανεπιθύμητοι μικροοργανισμοί σε άλλους πλανήτες.

Ωστόσο, οι ειδικοί έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν 26 μικροσκοπικούς οργανισμούς, άγνωστα μέχρι σήμερα βακτηριακά είδη, στα cleanrooms του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι στη Φλόριντα. Παρά τα αυστηρά μέτρα, όπως ο φιλτραρισμένος αέρας, η αυστηρή ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας και η χρήση ισχυρών χημικών απορρυπαντικών, τα μικρόβια αυτά κατάφεραν με κάποιον τρόπο να επιβιώσουν.

«Ήταν πραγματικά μια στιγμή του τύπου “σταματήστε και ξαναελέγξτε τα πάντα”», δήλωσε στο Live Science ο Alexandre Rosado, καθηγητής Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah στη Σαουδική Αραβία.

Πρόσφατες αναλύσεις έριξαν φως στο πώς οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν όχι μόνο να επιβιώνουν αλλά και να ευδοκιμούν σε ένα από τα πιο αφιλόξενα, ανθρωπογενή περιβάλλοντα στη Γη. Διαθέτουν, όπως φαίνεται, γονίδια που τους επιτρέπουν να αντιστέκονται στην ακτινοβολία και ακόμη και να επιδιορθώνουν το ίδιο τους το DNA.

Ο βασικός στόχος των cleanrooms είναι να αποτραπεί η επιμόλυνση άλλων πλανητών από γήινους οργανισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Παράλληλα, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία της Γης από πιθανούς «εξωγήινους επιβάτες» σε δείγματα που επιστρέφουν από το Διάστημα.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο καθηγητής Rosado, «τα cleanrooms δεν είναι χώροι χωρίς ζωή». «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι αυτά τα νέα είδη είναι συνήθως σπάνια, αλλά μπορούν να εντοπιστούν», εξηγεί.

Τα νέα βακτηριακά είδη εντοπίστηκαν σε cleanrooms όπου η NASA συναρμολόγησε το διαστημικό σκάφος Phoenix Mars Lander το 2007. Τα δείγματα είχαν συλλεχθεί και διατηρηθεί από τότε, όμως οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία DNA επέτρεψαν την πλήρη ανάλυσή τους.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Microbiome, αναφέρουν:

«Η διατήρηση της βιολογικής καθαρότητας των cleanrooms που σχετίζονται με αποστολές της NASA, όπου συναρμολογούνται και δοκιμάζονται διαστημικά σκάφη, είναι κρίσιμη για την πλανητική προστασία. Ακόμη και με αυστηρούς ελέγχους, όπως ρυθμιζόμενη ροή αέρα, διαχείριση θερμοκρασίας και εντατικό καθαρισμό, ανθεκτικοί μικροοργανισμοί μπορούν να επιμένουν, δημιουργώντας πιθανούς κινδύνους για τις διαστημικές αποστολές».

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να διαπιστωθεί αν κάποιο από αυτά τα μικρόβια θα μπορούσε να αντέξει τις συνθήκες ενός ταξιδιού προς το βόρειο πολικό κάλυμμα του Άρη, όπου προσεδαφίστηκε το Phoenix το 2008.

Ο καθηγητής Rosado ανέφερε ότι αρκετά από τα είδη φέρουν γονίδια που ενδέχεται να τα βοηθούν να προσαρμοστούν στις καταπονήσεις της διαστημικής πτήσης. Ωστόσο, η επιβίωσή τους θα εξαρτηθεί από το αν μπορούν να αντέξουν τις ακραίες συνθήκες του ταξιδιού και του ίδιου του Κόκκινου Πλανήτη, όπως το κενό, το ακραίο ψύχος και τα υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας.

Για να διερευνηθεί αυτό, η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει πειράματα σε έναν «θάλαμο πλανητικής προσομοίωσης», ο οποίος θα δείξει αν οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν σε συνθήκες Διαστήματος. Ένας τέτοιος θάλαμος κατασκευάζεται ήδη στο KAUST, με τα πρώτα πειράματα να αναμένονται στις αρχές του 2026.

Πέρα από τη διαστημική εξερεύνηση, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτά τα μικρόβια κρύβουν «τεράστιες προοπτικές» για τη βιοτεχνολογία, καθώς η αντοχή τους στην ακτινοβολία και στα χημικά στρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε καινοτομίες στην ιατρική, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τη βιομηχανία τροφίμων.

Πηγή: skai.gr

