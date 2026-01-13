Η Σελήνη «κλέβει» μόρια από την ατμόσφαιρα της Γης

Σωματίδια από την ατμόσφαιρα της Γης μεταφέρονται στο Διάστημα από τον ηλιακό άνεμο και καταλήγουν στη Σελήνη εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, αναμειγνυόμενα με το σεληνιακό έδαφος, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα ρίχνει νέο φως σε ένα μυστήριο που απασχολεί τους επιστήμονες εδώ και πάνω από μισό αιώνα, από τότε που οι αποστολές Apollo έφεραν στη Γη δείγματα σεληνιακού εδάφους με ίχνη ουσιών όπως νερό, διοξείδιο του άνθρακα, ήλιο και άζωτο παγιδευμένα στη ρεγόλιθο, το λεπτό, σκονισμένο στρώμα που καλύπτει την επιφάνεια της Σελήνης.

Οι πρώτες μελέτες θεωρούσαν ότι ο Ήλιος ήταν η κύρια πηγή αυτών των ουσιών. Όμως το 2005, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο πρότειναν ότι μέρος τους θα μπορούσε να προέρχεται και από την ατμόσφαιρα της νεαρής Γης, πριν αυτή αποκτήσει μαγνητικό πεδίο, περίπου πριν από 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Υποψιάζονταν ότι το μαγνητικό πεδίο, μόλις σχηματίστηκε, θα εμπόδιζε αυτή τη διαρροή σωματιδίων στο Διάστημα.

Η νέα μελέτη, όμως, ανατρέπει αυτή την ιδέα, δείχνοντας ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης μπορεί να βοήθησε, και συνεχίζει να βοηθά, στη μεταφορά ατμοσφαιρικών σωματιδίων προς τη Σελήνη.

«Αυτό σημαίνει ότι η Γη τροφοδοτεί το σεληνιακό έδαφος με πτητικά αέρια όπως οξυγόνο και άζωτο εδώ και όλο αυτό το χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Έρικ Μπλάκμαν, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής Φυσικής και Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ.

«Πιστευόταν εδώ και καιρό ότι η Σελήνη σχηματίστηκε από μια τεράστια σύγκρουση με την πρωτο-Γη, οπότε υπήρξε αρχικά μεγάλη ανάμειξη υλικών», εξήγησε. «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι αυτή η ανταλλαγή πτητικών στοιχείων συνεχίζεται εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια».

Η παρουσία χρήσιμων στοιχείων όπως το οξυγόνο και το υδρογόνο στη σεληνιακή επιφάνεια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελλοντικές αποστολές.

«Αν υπάρξουν στο μέλλον σεληνιακές βάσεις ή αποικίες, θα χρειαστούν πόρους που δεν θα εξαρτώνται από τη μεταφορά τους από τη Γη», είπε ο Μπλάκμαν. «Έχουν ήδη μελετηθεί τρόποι εξαγωγής νερού από το σεληνιακό έδαφος για την παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου, καθώς και καύσιμα με βάση την αμμωνία που αξιοποιούν το άζωτο που φτάνει στη Σελήνη μέσω του ηλιακού ανέμου».

Ένα πολύτιμο χημικό αρχείο

Για τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις υπολογιστή σε δύο σενάρια:

ένα με ισχυρό ηλιακό άνεμο και χωρίς μαγνητικό πεδίο γύρω από τη Γη (αρχαία Γη),

και ένα με ασθενέστερο ηλιακό άνεμο και ισχυρό μαγνητικό πεδίο (σύγχρονη Γη).

Το σύγχρονο σενάριο αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό στη μεταφορά ατμοσφαιρικών σωματιδίων της Γης προς τη Σελήνη. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με πραγματικά δεδομένα από δείγματα που έφεραν οι αποστολές Apollo 14 και 17.

«Ο ηλιακός άνεμος προσκρούει στην ατμόσφαιρα της Γης και ένα μέρος της διαφεύγει», εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας Σουμπχονκάρ Παραμάνικ. «Προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε ποια σωματίδια προέρχονται από τον Ήλιο και ποια από τη Γη».

Το μαγνητικό πεδίο της Γης σχηματίζει τη μαγνητόσφαιρα, μια δομή σαν κομήτη με «ουρά». Όταν η Σελήνη βρίσκεται σε πανσέληνο, περνά μέσα από αυτή την ουρά (μαγνητοουρά), δημιουργώντας έναν «διάδρομο» μέσω του οποίου τα γήινα σωματίδια φτάνουν πιο εύκολα στη Σελήνη.

Η Σελήνη περνά από τη μαγνητοουρά για λίγες ημέρες κάθε μήνα. Επειδή δεν έχει ατμόσφαιρα, τα σωματίδια προσκολλώνται απευθείας στο έδαφός της.

Νέα ματιά στην ιστορία της Γης

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το σεληνιακό έδαφος λειτουργεί ως χημικό αρχείο της αρχαίας ατμόσφαιρας της Γης, κάτι που σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη της ζωής.

Ο Ιάπωνας καθηγητής Κεντάρο Τεράντα χαρακτήρισε τη μελέτη «εξαιρετικά συναρπαστική», ενώ άλλοι ερευνητές σημείωσαν ότι τα νέα δείγματα από τις κινεζικές αποστολές Chang’e-5 και Chang’e-6 προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για περαιτέρω επιβεβαίωση των ευρημάτων.

Η Σελήνη, όπως φαίνεται, δεν είναι απλώς ένας δορυφόρος της Γης, αλλά ένα αρχείο της ιστορίας της.

Πηγή: skai.gr

