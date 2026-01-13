NASA: 60 χώρες πλέον στις Συμφωνίες Artemis, «χάρη στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ»

Με τελευταία την υπογραφή της Πορτογαλίας, οι Συμφωνίες Artemis (Artemis Accords) έφτασαν πλέον τους 60 διεθνείς υπογράφοντες, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα social media η NASA.

«Αυτό που ξεκίνησε με 8 έθνη κατά την πρώτη κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ, έχει εξελιχθεί, σε μόλις 5 χρόνια, σε μια συμμαχία που εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο» αναφέρει η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος.

With Portugal’s signing, the Artemis Accords have reached 60 international signatories.



What began during the President’s first administration with 8 nations has grown, in just 5 years, into a coalition spanning the globe. The Accords are growing as our missions to the Moon and… pic.twitter.com/ydjXEjBmtp — NASA (@NASA) January 12, 2026

«Οι Συμφωνίες αναπτύσσονται καθώς οι αποστολές μας στη Σελήνη και τον Άρη ωριμάζουν. Χάρη στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, η Αμερική και οι σύμμαχοί της διαμορφώνουν από κοινού το μέλλον της εξερεύνησης και θέτουν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ηγεσία πέρα από τη Γη» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τα "Artemis Accords" είναι μία συμφωνία που αποτελείται από ένα μη δεσμευτικό σύνολο αρχών για την εξερεύνηση και τη χρήση του διαστήματος τον 21ο αιώνα.

Η Ελλάδα έγινε η 35η χώρα που υπέγραψε τις Συμφωνίες Άρτεμις τον Φεβρουάριο του 2024.

Η NASA έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή ενός εργαστηρίου (workshop) εντός του 2026 για όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες, με έμφαση στη διαφάνεια και την ανταλλαγή δεδομένων.



