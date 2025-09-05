Η Κίνα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης πατεντών νανοτεχνολογίας από το 2000 έως σήμερα

Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση στη διεθνή σκηνή της νανοτεχνολογίας, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό εγκρίσεων πατεντών τα τελευταία 25 χρόνια. Σύμφωνα με επίσημη λευκή βίβλο που εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου, η χώρα συγκεντρώνει το 43% του συνόλου των εγκεκριμένων πατεντών στον τομέα αυτό, κατακτώντας την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά το διάστημα 2000-2025 έχουν εγκριθεί περισσότερες από 1,07 εκατομμύρια πατέντες νανοτεχνολογίας διεθνώς. Από αυτές, οι 464.000 προέρχονται από την Κίνα, γεγονός που υπογραμμίζει τη ραγδαία άνοδο και εξέλιξη της κινεζικής καινοτομίας στο συγκεκριμένο πεδίο.

Κινεζική πρωτοπορία έναντι ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας

Το μερίδιο της Κίνας υπερβαίνει σε αριθμό πατεντών το συνολικό σύνολο που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα μαζί, όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση με τίτλο «China Nanotechnology Industry 2025». Η έκθεση παρουσιάστηκε επίσημα σε φόρουμ της βιομηχανίας νανοτεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Έμφαση σε στρατηγικούς τομείς και γεωγραφική κατανομή

Το κινεζικό χαρτοφυλάκιο πατεντών εστιάζει σε βασικούς τομείς αιχμής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι συσκευές μικροκυκλωμάτων, οι χημικοί καταλύτες, η βιοϊατρική αλλά και τα νέου τύπου συνθετικά υλικά.

Σε επίπεδο πόλεων, η ανάπτυξη μικροκυκλωμάτων ενισχύεται ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Πεκίνο, η Σανγκάη, η Σεντσέν και η Σούτσου. Αντίστοιχα, η έρευνα και η ανάπτυξη πατεντών στον τομέα της βιοϊατρικής επικεντρώνονται στις μητροπόλεις Πεκίνο, Σανγκάη και Γκουάνγκτζοου, φανερώνοντας την ισχυρή γεωγραφική εστίαση στις τεχνολογίες αιχμής.

