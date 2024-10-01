Ο κομήτης A3 (Tsuchinshan-ATLAS) χαρακτηρίζεται τις τελευταίες ημέρες ως «ο κομήτης του αιώνα» για το πόσο φωτεινός είναι και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ορατός από τη Γη. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο χαρακτηρισμός αμφισβητείται από επιστήμονες, ωστόσο είναι σίγουρο ότι αποτελεί έναν πολύ εντυπωσιακό κομήτη και οι παρατηρητές του ουρανού θα μπορούν να τον εντοπίσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Ο κομήτης προέρχεται από το Νέφος του Όορτ, ένα γιγάντιο σφαιρικό κέλυφος που περιβάλλει το ηλιακό σύστημά μας και φιλοξενεί δισεκατομμύρια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και κομήτες.

Ο κομήτης ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και πήρε το όνομά του από τα δύο τηλεσκόπια που τον εντόπισαν, σχεδόν ταυτόχρονα, το Αστεροσκοπείο Τσουσινσάν της Κίνας και το τηλεσκόπιο ATLAS στη Νότιο Αφρική. Επισκέπτεται το εσωτερικό ηλιακό σύστημα περίπου κάθε 80.000 χρόνια και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία της Βρετανίας, «αυτό σημαίνει ότι θα ήταν ορατός για τελευταία φορά από τη Γη όταν οι Νεάντερταλ περπατούσαν στον πλανήτη».

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 ο κομήτης A3 έφτασε στο περιήλιό του, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο από τον Ήλιο, σε απόσταση 58 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Στις 12 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει το πλησιέστερο πέρασμά του από τη Γη, σε απόσταση περίπου 70 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Στο βόρειο ημισφαίριο θα υπάρξουν δύο ευκαιρίες για τους ανθρώπους να δουν τον κομήτη, ίσως με γυμνό μάτι ή ακόμα πιο πιθανό με κιάλια. Μέχρι αύριο θα είναι ορατός ανατολικά λίγο πριν από την ανατολή του Ήλιου και μετά ξανά τη χρονική περίοδο 12-30 Οκτωβρίου, οπότε θα υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες να τον δούμε, αν κοιτάξουμε προς τα δυτικά αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα.

Ωστόσο, ο δρ. Ρόμπερτ Μάσεϊ, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής στη Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία, εκτιμά σε επεξηγηματικό βίντεο που ετοίμασε ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο να τον δούμε, οπότε δεν θα είναι τελικά «ο κομήτης του αιώνα».

Πάντως, αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού κατάφεραν πριν από δύο ημέρες να τραβήξουν εντυπωσιακές φωτογραφίες του κομήτη, τις οποίες έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

