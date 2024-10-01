Συνεργασία πανεπιστημίου Αθηνών και της Google στην τεχνητή νοημοσύνη

Με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Google Ελλάδος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας σήμερα, Τρίτη.

«Η συνεργασία αυτή έχει την προοπτική να φέρει πολυδιάστατες αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία», τόνισε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, και πρόσθεσε: «Δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά ένα πραγματικό βήμα προς την ενίσχυση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και την προώθηση της καινοτομίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πια ένα θέμα αποκλειστικότητας για τους επιστήμονες και τους ερευνητές. Είναι πλέον ένα πεδίο που αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής μας, από την καθημερινή αλληλεπίδρασή μας με τις ψηφιακές πλατφόρμες, έως τις στρατηγικές αποφάσεις σε διοικητικό επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή θα έχει μακροχρόνια οφέλη και θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας στη χώρα μας».

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία και, ταυτόχρονα, μια μεγάλη ευθύνη. Μόνο «μαζί» μπορούμε να την αναπτύξουμε με υπευθυνότητα και να εξασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο κεφάλαιο συνεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος μας είναι, μέσα από αυτή τη συνεργασία, να εξοπλίσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες του AI. Ταυτόχρονα, η υπογραφή του σημερινού MoU αποτελεί ορόσημο στη δέσμευσή μας να ενδυναμώσουμε το ελληνικό ταλέντο και να συμβάλουμε στην ταχύτερη ψηφιακή μετάβαση της χώρας».

Αναλυτικότερα, η συνεργασία μεταξύ του ΕΚΠΑ και της Google Ελλάδος στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στη διάδοση της γνώσης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Όπως ενημέρωσε σχετικά το πανεπιστήμιο, το κύριο περιεχόμενο του μνημονίου αφορά την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης, τα οποία επικεντρώνονται σε μια σειρά θεμάτων, όπως η μηχανική μάθηση, η ανάλυση δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ με τη χρήση ΑΙ.

«Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ευκαιριών για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής ένταξης, παρέχοντας δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων σε έναν ψηφιακά εξελισσόμενο κόσμο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ η συνεργασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε πέντε βασικούς «δρόμους»:

1. Στην απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων, αφού τα προγράμματα εκπαίδευσης προσφέρουν στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι γνώσεις πλέον είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την ερευνητική και εκπαιδευτική ανάπτυξη του Ιδρύματος.

2. Στην ενίσχυση της καινοτομίας, με την πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και στρατηγικές, επιτρέποντας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες ιδέες και ερευνητικά έργα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ενισχύει τη δημιουργία νέας γνώσης και την εφαρμογή της σε τομείς αιχμής.

3. Στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αφού η συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας παγκοσμίως όπως η Google, επιτρέπει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ενώ τους παρέχει εχέγγυα που ενισχύουν το ακαδημαϊκό προφίλ του Ιδρύματος και το φέρνουν στον άξονα της διεθνούς πρωτοπορίας.

4. Στην πρόσβαση σε διεθνείς πόρους και δίκτυα, αναγνωρίζοντας ότι η Google προσφέρει πρόσβαση σε παγκόσμιους πόρους, όπως εκπαιδευτικά υλικά, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και άλλες πλατφόρμες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας.

5. Στην επαγγελματική ανέλιξη των φοιτητών, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς τα σεμινάρια που καλύπτουν θέματα ηγεσίας και ψηφιακής στρατηγικής μπορούν να βοηθήσουν τους ακαδημαϊκούς στη διαχείριση και ανάπτυξη των ερευνητικών τους ομάδων και στη διδασκαλία με την χρήση νέων μεθοδολογιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθ. Γεράσιμος Σιάσος, και η γενική διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου. Στην τελετή υπογραφής στην Παλαιά Αίθουσα Συγκλήτου συμμετείχαν, επίσης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το μέλος του συμβουλίου διοίκησης καθ. Δημήτριος Καινούργιος, ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, η αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, καθ. Σοφία Παπαϊωάννου, ο αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθ. Αριστείδης Σάμιτας, και ο καθ. Ιωάννης Παναγιώτοπουλος, ενώ από την Google ο Δρ. Nicklas Lundblad, Head of Deepmind Public Policy / Google.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

