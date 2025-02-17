Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα ότι απέσυραν το DeepSeek από τα διαδικτυακά καταστήματα εφαρμογών μέχρις ότου εξεταστεί πώς η κινεζική start up που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών.

Από την πλευρά της η Κίνα αντέδρασε ζητώντας να μην «πολιτικοποιούνται» τα τεχνολογικά ζητήματα.

«Ελπίζουμε οι ενδιαφερόμενες χώρες να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που διευρύνουν υπερβολικά την έννοια της ασφάλειας και να μην πολιτικοποιούν εμπορικά και τεχνολογικά ζητήματα», δήλωσε ο Γκούο Ζιακούν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Νότια Κορέα είναι μεταξύ χωρών όπως η Ιταλία, η Γαλλία ή η Αυστραλία που έχουν εκφράσει ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, αλλά και για την εθνική τους ασφάλεια μετά την παρουσίαση του νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek.

Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει έχει στόχο «να εξετάσει λεπτομερώς τις πρακτικές της DeepSeek αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι σέβονται» τη νομοθεσία, δήλωσε ο Τσι Ζανγκ- χουκ αντιπρόεδρος της νοτιοκορεατικής επιτροπής αρμόδιας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στα τέλη Ιανουαρίου η νοτιοκορεατική ρυθμιστική αρχή είχε ανακοινώσει ότι ζήτησε εξηγήσεις από την DeepSeek σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις πληροφορίες που της προσφέρουν οι χρήστες της.

Έκτοτε η κινεζική εταιρεία έχει «παραδεχθεί κάποιες ελλείψεις» αναφορικά με τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των χρηστών της, διευκρίνισε σήμερα η νοτιοκορεατική ρυθμιστική αρχή.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «αναπόφευκτα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος» ώστε να διορθωθεί η κατάσταση, εξ ου και η απόφαση να αποσυρθεί η εφαρμογή από τα διαδικτυακά καταστήματα.

Κατά συνέπεια οι χρήστες στη Νότια Κορέα δεν μπορούν από το Σάββατο το βράδυ να κατεβάσουν το R1, το chatbox της DeepSeek, όμως αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί για όσους το διέθεταν ήδη.

Η νοτιοκορεατική ρυθμιστική αρχή ζήτησε από τους χρήστες του R1 «να χρησιμοποιούν την υπηρεσία με προσοχή, αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα (σ.σ. της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη), κυρίως αποφεύγοντας να εισάγουν προσωπικές τους πληροφορίες».

Στις αρχές του μήνα πολλά νοτιοκορεατικά υπουργεία, όπως αυτό της Άμυνας και του Εμπορίου, απέκλεισαν την πρόσβαση στη DeepSeek στους υπολογιστές τους.

Το R1 έχει προκαλέσει την ανησυχία πολλών χωρών, παρά το γεγονός ότι η DeepSeek διαθέτει ρήτρα για τη μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της προς τρίτους. Αν και αυτή είναι αντίστοιχη με τη ρήτρα του ChatGPT, της αμερικανικής εταιρείας OpenAI, ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα να πέσουν στα χέρια των κινεζικών αρχών.

Το Πεκίνο από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι η κινεζική κυβέρνηση «δεν θα απαιτήσει ποτέ από εταιρείες ή πρόσωπα να συγκεντρώσουν ή να αποθηκεύσουν παρανόμως δεδομένα».

Η Ταϊβάν έχει ήδη απαγορεύσει στις κυβερνητικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν το chatbox R1, κάνοντας λόγο για κινδύνους «για την εθνική ασφάλεια», ενώ η Αυστραλία ζήτησε να αφαιρεθούν τα προγράμματα της DeepSeek από τις κυβερνητικές συσκευές.

Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ιταλίας έχει ξεκινήσει έρευνα για την κινεζική εταιρεία, στην οποία έχει απαγορεύσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Ιταλών χρηστών.

Η αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή της Γαλλίας (Cnil) όπως και της Ιρλανδίας (DPC) - που ορίζει ρυθμιστικούς κανόνες για τους τεχνολογικούς γίγαντες εκ μέρους της ΕΕ-έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τη DeepSeek για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών της.

Εξάλλου στις ΗΠΑ έχει κατατεθεί νομοσχέδιο για την απαγόρευση της DeepSeek, την οποία ο βουλευτής Ντάριν Λαχούντ έχει χαρακτηρίσει «εταιρεία που συνδέεται με το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα», στις κυβερνητικές συσκευές για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.