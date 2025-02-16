Από την 1η Μαρτίου 2025 ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε τουρισμό και εστίαση, μετά την πιλοτική φάση, η οποία προηγήθηκε το προηγούμενο εξάμηνο, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται ήδη σε τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία και λιανεμπόριο, ενώ, με τη νέα επέκτασή της σε τουρισμό και εστίαση, εντάσσονται πλέον στο μέτρο περίπου 1.500.000 εργαζόμενοι συνολικά στον ιδιωτικό τομέα.

Με την υλοποίηση αυτού του μέτρου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιδιώκει την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας, πλήρεις απολαβές για κάθε ώρα εργασίας, την αντιμετώπιση παράνομων μεταβολών και υπερβάσεων του εργασιακού χρόνου, τη συμβολή στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής και τη διευκόλυνση στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αύξηση των υπερωριών

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας, το μέτρο κρίνεται αποτελεσματικό, καθώς τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» αποτυπώνουν σημαντική αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους που εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Ενδεικτικά, οι υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της αυξήθηκαν αθροιστικά κατά 815.509 σε σχέση με τα έτη, πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν:

- στα σούπερ μάρκετ κατά 60% (216.731 ώρες το 2024 έναντι 135.466 ωρών το 2021),

- στις τράπεζες κατά 38,3% (82.236 ώρες το 2024 έναντι 59.470 ωρών το 2021),

- στις εταιρίες security κατά 27,8% (454.547 ώρες το 2024 έναντι 355.584 ωρών το 2022),

- στη βιομηχανία κατά 34,3% (2.019.082 ώρες το 2024 έναντι 1.503.813 ωρών το 2023) και

- στο λιανεμπόριο 28,1% (474.999 ώρες το 2024 έναντι 370.883 ωρών το 2023).

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε δημόσιες τοποθετήσεις της, εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του μη μισθολογικού κόστους υπέρ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Με βάση τη νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας, μελετάται το ενδεχόμενο να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τις υπερωρίες, την υπερεργασία, τα νυχτερινά και τις αργίες, ιδίως μετά τη σταθερή άνοδο των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

