Ίλον Μασκ: Χαίρεται για το «Grok 3» - Υποστηρίζει ότι το νέο του chatbot είναι το καλύτερο και εξυπνότερο!

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μασκ είχε ενημερώσει πως το «Grok 3» βρισκόταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης

Ίλον Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα πως τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) Grok 3, που έχει αναπτύξει η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, η xAI, θα γίνουν στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μασκ είχε ενημερώσει πως το Grok 3 – που φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από το ChatGPT – βρισκόταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του εντός 1-2 εβδομάδων.

Πηγή: skai.gr

