Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα πως τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) Grok 3, που έχει αναπτύξει η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, η xAI, θα γίνουν στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μασκ είχε ενημερώσει πως το Grok 3 – που φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από το ChatGPT – βρισκόταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του εντός 1-2 εβδομάδων.

Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT.



Smartest AI on Earth. — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.