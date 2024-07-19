Λογαριασμός
CEO Microsoft: Συνεργαζόμαστε στενά με την CrowdStrike για να παρέχουμε στους πελάτες τεχνική καθοδήγηση

Η CrowdStrike κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που άρχισε να επηρεάζει τα συστήματα πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ο Satya Nadella

Microsoft

Την πρώτη του δήλωση για το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ πραγματοποίησε ο CEO της Microsoft Satya Nadella.

'Οπως δήλωσε το στέλεχος της εταιρείας, η Microsoft παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της, ώστε να επανέλθουν το συντομότερο δυνατό σε καθεστώς ασφάλειας.

Η «CrowdStrike κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που άρχισε να επηρεάζει τα συστήματα πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε αυτό το ζήτημα και συνεργαζόμαστε στενά με την CrowdStrike και με όλο τον κλάδο για να παρέχουμε στους πελάτες τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να επαναφέρουν με ασφάλεια τα συστήματά τους σε λειτουργία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Satya Nadella.

