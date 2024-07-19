Την πρώτη του δήλωση για το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ πραγματοποίησε ο CEO της Microsoft Satya Nadella.

'Οπως δήλωσε το στέλεχος της εταιρείας, η Microsoft παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της, ώστε να επανέλθουν το συντομότερο δυνατό σε καθεστώς ασφάλειας.

Η «CrowdStrike κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που άρχισε να επηρεάζει τα συστήματα πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε αυτό το ζήτημα και συνεργαζόμαστε στενά με την CrowdStrike και με όλο τον κλάδο για να παρέχουμε στους πελάτες τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να επαναφέρουν με ασφάλεια τα συστήματά τους σε λειτουργία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Satya Nadella.

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online. — Satya Nadella (@satyanadella) July 19, 2024

