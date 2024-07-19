Microsoft: Τι είναι η «μπλε οθόνη του θανάτου»

Χάος προκάλεσε σήμερα το πρωί σε αεροδρόμια, τράπεζες ιδρύματα και χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως, εκτεταμένη τεχνική βλάβη σε συστήματα πληροφορικής της Microsoft.

Το σφάλμα εντοπίστηκε σε ενημέρωση του περιεχομένου για τους χρήστες των Windows, οι οποίοι ανοίγοντας τον υπολογιστή τους είδαν τη λεγόμενη «μπλε οθόνη του θανάτου» (Blue Screen of Death).

Η μπλε οθόνη με το μήνυμα error εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, μετά την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου λάθους που μπορεί να αναγκάσει το σύστημα να διακόψει τη λειτουργία του, ώστε να αποτρέψει τη ζημιά.

Η ρεπόρτερ τεχνολογίας Liv McMahon αναφέρει ότι, όταν εμφανιστεί η οθόνη του «θανάτου», ξεκινάει ένας «αγώνας» επανεκκίνησης του υπολογιστή.

Η προσπάθεια αυτή αποδεικνύεται χρονοβόρα και πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όταν το σφάλμα αφορά προβλήματα στο λογισμικό (software).

Αυτή την εικόνα (blue death) είδαν πολλοί χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων μετά το «ψηφιακό μπλακ άουτ»:

Το σημερινό παγκόσμιο «ψηφιακό» μπλακ άουτ προκλήθηκε από εσφαλμένη ενημέρωση ασφαλείας της εταιρείας CrowdStrike σε servers της Microsoft για μεγάλους πελάτες (Azure).

Μάλιστα πρόκειται για το μεγαλύτερο «ψηφιακό μπλακ άουτ» από το 2017.

Λίγες ώρες αργότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία του τεχνικού προβλήματος, σημειώνοντας ότι τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιες εφαρμογές και υπηρεσίες του Office 365.

