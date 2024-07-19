Ο George Kurtz, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CrowdStrike, της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ψηφιακού blackout ανέφερε στο NBC ότι τα προβλήματα ενδέχεται να επιμείνουν για αρκετό καιρό ακόμη.

«Μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν ορισμένα συστήματα που δεν ανακτώνται αυτόματα», είπε ο Kurtz στην εκπομπή «TODAY» του NBC.

Ο Kurtz είπε ότι η εταιρεία «λυπάται βαθιά για τον αντίκτυπο που έχει προκαλέσει στους πελάτες, τους ταξιδιώτες, σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό», προσθέτοντας ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

«Πολλοί από τους πελάτες επανεκκινούν το σύστημα και αυτό επανέρχεται και θα είναι λειτουργικό επειδή εν τέλει το επιδιορθώσαμε», είπε. «Απλώς προσπαθούμε να διευθετήσουμε τα σημεία πού εντοπιζόταν το πρόβλημα», είπε σχετικά με την ελαττωματική ενημέρωση που επηρέασε τους υπολογιστές με Windows.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.