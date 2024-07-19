DW: Η Apple διευκολύνει τη λογοκρισία στη Ρωσία

Ολοένα και πιο δύσκολο γίνεται για τους χρήστες του διαδικτύου στη Ρωσία να παρακάμψουν τη λογοκρισία. Η αμερικανική εταιρεία Apple αφαίρεσε 25 εφαρμογές που αφορούν συνδέσεις VPN από το κατάστημα εφαρμογών της στη Ρωσία. Η σύνδεση VPN είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στο Ίντερνετ από οπουδήποτε. Δημιουργεί μια ασφαλή «δίοδο» ανάμεσα στη συσκευή και τον πάροχο VPΝ και προστατεύει τον χρήστη αποκρύπτοντας τη διεύθυνση IP και προστατεύοντας την ταυτότητα και την τοποθεσία του.



Η Apple ισχυρίζεται ότι προχώρησε σε αυτό το βήμα κατόπιν εντολής της ρωσικής κρατικής ρυθμιστικής αρχής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία ισχυρίστηκε ότι το ρωσικό App Store «διαθέτει περιεχόμενο που είναι παράνομο στη Ρωσία και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες για τον έλεγχο της εφαρμογής».

Η Apple δεν απαντάει στην κριτική

Σε ανακοίνωσή της η Red Shield, ένας από τους παρόχους VPN που επηρεάστηκαν, κάνει λόγο για «έγκλημα κατά της κοινωνίας των πολιτών» και θεωρεί πως η Apple ενδιαφέρεται μόνο να διατηρήσει την πρόσβασή της στη ρωσική αγορά. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, ωστόσο η προηγούμενη εμπειρία με το ρωσικό δικαστικό σύστημα δείχνει ότι οι προοπτικές επιτυχίας είναι πολύ μικρές. Παρόμοιες αγωγές έχουν απορριφθεί στο παρελθόν. Άλλοι πάροχοι VPN έχουν ξεκινήσει εκστρατεία για να πείσουν την Apple να αποσύρει το μέτρο κάνοντας καμπάνια με τον τίτλο «Η Apple βοηθά τη λογοκρισία του Πούτιν!».



Η Apple δεν έχει απαντήσει ακόμη στην κριτική που της ασκείται. Παρόμοια τακτική είχε ακολουθήσει πάντως και στην Κίνα, και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ είχε δηλώσει ότι «όπως σε κάθε άλλη χώρα που κάνουμε επιχειρήσεις, ακολουθούμε τους νόμους εκεί».



Μετά την έναρξη του πολέμου πάντως εναντίον της Ουκρανίας, η Apple σταμάτησε εντελώς τις πωλήσεις iPhone, iPad και MacBook της στη Ρωσία. Η ρωσική κυβέρνηση εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον αποκλεισμό των δικτύων VPN. Ο Άντον Γκορέλκι, αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής πολιτικής πληροφοριών, δήλωσε στο Telegram ότι η Apple ήταν μια από τις λίγες αμερικανικές εταιρείες που προσπαθούν να συμμορφωθούν με τη ρωσική νομοθεσία.

Στο στόχαστρο και το YouTube

Τα τελευταία χρόνια, η ρωσική κυβέρνηση έχει βάλει στη μαύρη λίστα πολλούς ιστοτόπους μέσων ενημέρωσης της αντιπολίτευσης και έχει απαγορεύσει πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Deutsche Welle. Ενόψει των προεδρικών εκλογών τον ερχόμενο Μάρτιο, η ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσε και τη δημόσια διαφήμιση μέσω VPN.



Εκτός όμως από το VPN, σύμφωνα με πληροφορίες της λετονικής διαδικτυακής πύλης Meduza, οι ρωσικές αρχές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση του YouTube.Ο ελεγχόμενος από το κράτος πάροχος τηλεπικοινωνιών Rostelekom προειδοποίησε τους χρήστες του ότι ενδεχομένως να υπάρξουν διακοπές στο YouTube λόγω πιθανών «τεχνικών προβλημάτων με συσκευές που ανήκουν στην Google». Εκτιμάται ότι αυτό ενδεχομένως είναι ένα πρώτο βήμα. Η ειδησεογραφική διαδικτυακή πύλη Gazeta.ru που στηρίζει το Κρεμλίνο αναφέρει ότι οι ρωσικές αρχές σχεδίαζαν να αποκλείσουν οριστικά το YouTube τον Σεπτέμβριο.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

