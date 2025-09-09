Μαρτυρίες από ανθρώπους που λένε ότι βρέθηκαν μπροστά σε UFO (Unidentified Flying Object), δηλαδή Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα ή UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), δηλαδή «Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα», όπως είναι πλέον επισήμως γνωστά, άκουσαν μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης.

Πέντε μάρτυρες μιλούν στην ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με το BBC, συμπεριλαμβανομένων βετεράνων στρατιωτικών.

Σε μία περίπτωση ένας από τους μάρτυρες είπε πως θυμάται φίλο του να φωνάζει «έρχεται προς τα πάνω μας» σε περιστατικό που έλαβε χώρα το 2003.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε ένα «αυτόφωτο» αντικείμενο να αναδύεται από τον ωκεανό ενώ υπηρετούσε σε πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ το 2023, πριν συναντηθεί με άλλα τρία παρόμοια αντικείμενα τα οποία στη συνέχεια επιτάχυναν και απομακρύνθηκαν.

Σύμφωνα με τη NASA, η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ «δεν έχει βρει καμία αξιόπιστη απόδειξη εξωγήινης ζωής και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα UAP είναι εξωγήινα».

Αν και σε αυτή την ακρόαση ακούγονται μαρτυρίες για θεάσεις UAP, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αν και δεν έχουν δει ποτέ ανεξήγητα φαινόμενα, πιστεύουν ότι προκαλούνται από εξωγήινη ζωή.

Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι καινούργιες - εμφανίζονται (και πιστεύονταν) σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, όπως σημειώνει το BBC,

Μετά από μια πυρκαγιά που κατέστρεψε την αρχαία Ρώμη το 64 μ.Χ., για παράδειγμα, κατηγορήθηκε ο αυτοκράτορας Νέρωνας. Η ιστορία εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα όσο οι φλόγες, αλλά οι ιστορικοί πιστεύουν τώρα ότι ήταν απίθανο.

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι θεωρίες συνωμοσίας κυριαρχούν. Οι ερευνητές που μελετούν τις θεωρίες συνωμοσίας έχουν αποκαλύψει αυτό που η δημοσιογράφος Melissa Hogenboom περιγράφει ως «ποικιλία εξηγήσεων»:

Οι άνθρωποι που έλκονται από θεωρίες συνωμοσίας τείνουν να θέλουν να αισθάνονται μοναδικοί. Οι «μυστικές» πληροφορίες στις οποίες ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση τους βοηθούν να το νιώσουν αυτό.

Όσοι πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας συχνά αισθάνονται πιο πολιτικά αδιάφοροι.

Οι θεωρίες συνωμοσίας μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον κόσμο που νιώθουν ότι είναι εκτός ελέγχου, καθώς οι απαντήσεις που προσφέρουν μπορεί να είναι ψυχολογικά παρήγορες.

Ωστόσο, οι ιδέες για συγκάλυψη ή παγκόσμιες θεωρίες συνωμοσίας μπορούν επίσης να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ακόμη πιο αβέβαιοι και ανίσχυροι.

Οι θεάσεις UFO (ή UAP όπως είναι τώρα γνωστά) τείνουν να αυξάνονται σε περιόδους μακροοικονομικών συγκρούσεων. Υπήρξε μια αξιοσημείωτη αύξηση (των θεάσεων) κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, για παράδειγμα.

Εάν οι πολιτικοί παραδεχτούν ότι οι επισκέψεις εξωγήινων μπορεί να κρατούνται μυστικές, τότε το ευρύτερο κοινό είναι πιο πιθανό να δει τις θεωρίες συνωμοσίας με έναν θετικό τρόπο.

