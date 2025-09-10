Σύμφωνα με έρευνα της IWG, η Gen Z μαθαίνει στους μεγαλύτερους τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αλλάζει δυναμικά το εργασιακό τοπίο, με τη Γενιά Ζ να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση και διάδοση της ΤΝ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες εργαζομένων. Μέσα από τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους, οι εργαζόμενοι της Gen Z συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της συνεργασίας, ειδικά σε υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας.

Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια μελέτη της International Workplace Group (IWG), στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.000 επαγγελματίες από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΤΝ αναδεικνύεται ως το κλειδί για την εύρυθμη λειτουργία τόσο των παραδοσιακών όσο και των υβριδικών ομάδων. Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά: το 80% των εργαζομένων έχει ήδη πειραματιστεί με εργαλεία ΤΝ και το 78% αναγνωρίζει ότι τους έχει εξοικονομήσει έως και 55 λεπτά ημερησίως, αντιστοιχώντας σχεδόν σε μια επιπλέον εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως ο επιπλέον χρόνος διοχετεύεται πλέον σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η δημιουργική εργασία, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη (41%), η συνεργασία με φυσική παρουσία (40%), αλλά και το επαγγελματικό networking (35%). Ένα εντυπωσιακό 86% νιώθει ότι η ΤΝ τους βοηθά να ολοκληρώνουν εργασίες πιο αποτελεσματικά, ενώ το 76% εκτιμά ότι η τεχνολογία επιταχύνει την επαγγελματική τους εξέλιξη – ποσοστό που φτάνει το 87% στη Gen Z.

Διαγενεακή Συνεργασία και Ταχεία Υιοθέτηση της ΤΝ

Η συνεργασία μεταξύ γενεών αποτελεί το βασικό μοχλό για την ανάδειξη των οφελών της ΤΝ. Σχεδόν έξι στους δέκα νεότερους εργαζόμενους (59%) βοηθούν ενεργά τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία, ενώ το 80% των ανώτερων στελεχών αναγνωρίζει ότι αυτή η στήριξη επιτρέπει τη συγκέντρωση σε πιο ουσιαστικές εργασίες. Παράλληλα, το 82% σημειώνει ότι οι καινοτόμες προσεγγίσεις της Gen Z έχουν αναδείξει νέες επιχειρηματικές προοπτικές.

Δύο στους τρεις διευθυντές πιστοποιούν ότι οι γνώσεις των νεότερων υπαλλήλων πάνω στην ΤΝ έχουν προσδώσει σημαντική ώθηση στην παραγωγικότητα των ομάδων τους. Πάνω από το 80% των διοικητικών στελεχών θεωρεί ότι αυτές οι καινοτομίες άνοιξαν νέους επιχειρηματικούς δρόμους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 69% των εργαζομένων σε υβριδικά σχήματα θεωρεί πως η ΤΝ διευκολύνει την ομαδική εργασία, επισημαίνοντας πλεονεκτήματα όπως η καλύτερη προετοιμασία συσκέψεων (46%), η άμεση πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες (36%) και η πιο αποδοτική ανατροφοδότηση (36%).

Πρακτικές Εφαρμογές της ΤΝ και Αλλαγή Προτεραιοτήτων

Οι εργαζόμενοι αξιοποιούν καθημερινά τις δυνατότητες της ΤΝ για την εξάλειψη μονότονων και διοικητικών εργασιών. Κύριοι τομείς εφαρμογής είναι η σύνταξη email (43%), η σύνοψη σημειώσεων κατά τη διάρκεια συσκέψεων (42%), η οργάνωση αρχείων και η καταχώριση δεδομένων (36%). Με την αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών, οι υπάλληλοι διαχειρίζονται πιο αποδοτικά τον χρόνο τους, δίνοντας έμφαση σε έργα υψηλής προτεραιότητας (55%), στην προσωπική εξέλιξη (54%) και στην ενίσχυση των σχέσεων με συναδέλφους και πελάτες ή στην προσωπική ευεξία (40%).

Τα Οφέλη και οι Προκλήσεις του Υβριδικού Μοντέλου

Η ΤΝ αναμορφώνει και τη διαχείριση του χρόνου στη σύγχρονη υβριδική εργασία. Καθώς τα συστήματα αυτοματισμού αναλαμβάνουν τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, οι εργαζόμενοι εστιάζουν πλέον σε δραστηριότητες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας: στρατηγική σκέψη, επιμόρφωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, δια ζώσης συνεργασία και επαγγελματική δικτύωση.

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (53%) αναφέρουν ότι η ΤΝ τους έχει βοηθήσει να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και το 64% εκτιμά ότι διευκολύνει την ομαλή εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου.

Υπάρχουν και προκλήσεις. Το 63% ανησυχεί ότι η έλλειψη εξοικείωσης με την ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για την καριέρα τους, ενώ το 61% θεωρεί ότι όσοι μένουν πίσω στην τεχνολογία ίσως τελικά μείνουν εκτός εξελίξεων. Παρά τις ανησυχίες, η πλειονότητα (51%) αναγνωρίζει ότι η ΤΝ γεφυρώνει το γενεακό χάσμα, με σημαντικό ποσοστό σε νεότερες ηλικίες να μοιράζεται διαρκώς γνώσεις και πρακτικές με συναδέλφους.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ντίξον, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της IWG: «Ο κόσμος της εργασίας εξελίσσεται ραγδαία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στην ΤΝ, ενισχύουν την παραγωγικότητα, δημιουργούν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και συνδέουν διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ γενεών.»

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της διαγενεακής συνεργασίας και της αξιοποίησης της ΤΝ στην οικοδόμηση ευέλικτων, δημιουργικών και ανθεκτικών ομάδων, έτοιμων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής, με τις νεότερες γενιές να οδηγούν την ψηφιακή αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

