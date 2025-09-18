Τα ευρήματα από την ανακάλυψη ενός απολιθώματος προϊστορικής φώκαινας (είδος δελφινιού) βρέθηκε τον Ιούλιο στην Ικα, στο νότιο Περού, παρουσίασαν στη Λίμα οι ερευνητές.

Ο μήκους τριάμισι μέτρων απολιθωμένος σκελετός, ηλικίας από 10 έως 12 εκατομμυρίων ετών, βρέθηκε σχεδόν ανέπαφος στην έρημο του Οκουκάχε, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της περουβιανής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για απολίθωμα προϊστορικού δελφινιού που έχει ακόμη ελάχιστα μελετηθεί.

«Είναι ένα είδος δελφινιού», το οποίο ζούσε «πριν από περίπου 12 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε στο AFP ο παλαιοντολόγος Μάριο Γκαμάρα, από την έδρα του Ινστιτούτου Γεωλογίας, Ορυχείων και Μεταλλουργίας.

«Έχουμε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό, γεγονός το οποίο επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μελέτες για ολόκληρο το ζώο: πώς μετακινείτο, πώς κολυμπούσε, τι έτρωγε ή πόσα χρόνια ζούσε», εξήγησε ο ειδικός.

Η Οκουκάχε είναι μια έρημος που είναι πολύ δημοφιλής στους παλαιοντολόγους. Πριν από λίγο περισσότερο από είκοσι χρόνια βρέθηκαν εκεί τα απολιθώματα φαλαινών, δελφινιών, καρχαριών κι άλλων ειδών της Μειοκαίνου - περίοδος που άρχισε πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια.

