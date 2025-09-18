Το Καστελλόριζο φιλοξενεί το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands 2025» στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» θα πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με την συνδιοργάνωση του Διεθνούς Ελληνικού Συνδέσμου (International Hellenic Association - IHA) και των Δήμων Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Καλυμνίων και Κηφισιάς.

Κεντρικός σκοπός της διοργάνωσης είναι η προώθηση του διαλόγου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων, στη παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών και στη διαμόρφωση προτάσεων για βιώσιμες λύσεις. Τα ζητήματα που τίθενται στο επίκεντρο σχετίζονται με την ενέργεια, το νερό, την εκπαίδευση, την υγεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσβασιμότητα.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και συγκεντρώνει εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής ζωής, της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και της αγοράς. Στόχος τους είναι να μοιραστούν γνώση και εμπειρίες, ώστε να σχεδιαστούν νέες ιδέες και προσεγγίσεις στα φλέγοντα ζητήματα των νησιωτικών κοινωνιών.

Θεματικές ενότητες και προτεραιότητες

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνέδριο επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος (όπως παιδεία, υγεία, προσβασιμότητα) και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

(όπως παιδεία, υγεία, προσβασιμότητα) και Διακυβέρνηση , Περιφερειακή Πολιτική και Σχεδιασμός

, Περιφερειακή Πολιτική και Σχεδιασμός Τουρισμός , Πολιτισμός και Τοπική Οικονομία

, Πολιτισμός και Τοπική Οικονομία Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Ανθεκτικότητα, Έξυπνες Υποδομές και Κινητικότητα

Το συνέδριο «Smart Islands» αποτελεί "σημαντικό βήμα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αναζήτηση πρακτικών λύσεων σε καθημερινά προβλήματα" που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι επιστήμονες, πολιτικούς και επιχειρηματίες με κοινό στόχο την καινοτομία και την αειφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

