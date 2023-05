Αστρονόμοι ανακάλυψαν την μεγαλύτερη κοσμική έκρηξη που έχει παρατηρηθεί ποτέ

Αστρονόμοι πιστεύεται ότι ανακάλυψαν την μεγαλύτερη κοσμική έκρηξη που έχει εντοπιστεί ποτέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC η έκρηξη είναι πάνω από 10 φορές πιο φωτεινή από οποιοδήποτε καταγεγραμμένο αστέρι που έχει εκραγεί - γνωστό ως σουπερνόβα.

Μέχρι στιγμής έχει διαρκέσει περισσότερα από τρία χρόνια, πολύ περισσότερο από τις περισσότερες σουπερνόβα που είναι συνήθως ορατά φωτεινές μόνο για μερικούς μήνες.

This is most powerful explosion ever detected. It's 8bn light years away and was bright enough to be captured a nasa space telescope. The blast is ten times more powerful than a supernova and thought to be caused by a giant gas cloud swallowed up by a supermassive black hole. pic.twitter.com/XzjQ8boLpD