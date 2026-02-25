Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός: Ψάχνουν την αντίδραση στο Κάουνας μετά από το χαμένο Κύπελλο οι «ερυθρόλευκοι»

Επιστροφή στην Ευρωλίγκα με δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία μετά την απώλεια του Κυπέλλου για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Κάουνας της Λιθουανίας για να τεθούν αντιμέτωποι με τη Ζάλγκιρις (20:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών Κυπέλλων.

Η… φόρα που είχε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε σερί με μόλις μία ήττα στα 16 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, κόπηκε στον σαββατιάτικο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όταν ηττήθηκε με 79-68 από τον Παναθηναϊκό. Παρουσιάζοντας αγωνιστικό πρόσωπο αγνώριστο προς το χειρότερο, σε σύγκριση με τα όσα μας είχε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Άστοχος και χωρίς ρυθμό, ο Ολυμπιακός θα ψάξει απόψε να… αλλάξει το τσιπάκι και να βρει τον τρόπο για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Στη δεύτερη θέση της Ευρωλίγκας, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 18-9 και βρίσκονται δύο νίκες μακριά από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, για την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει το μεγάλο εντός έδρας ντέρμπι του με τον Παναθηναϊκό, για την Ευρωλίγκα.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, αφού δεν θα έχει στη διάθεσή του Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στη μέση του, ενώ ο δεύτερος έχει το κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού του. Στο Κάουνας δεν ταξίδεψαν οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, οι οποίοι θα βρεθούν στην αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, επιστρέφει ο Τζόζεφ.

Η δωδεκάδα: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουορντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Όσον αφορά τη Ζάλγκιρις, βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-12, ενώ νίκησε στα 2 από τα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα, με τελευταίο αυτό κόντρα στη Χάποελ, με 93-82 στο Κάουνας. Πριν από μερικές μέρες κατέκτησε ένα ακόμα Κύπελλο στη χώρα της, επικρατώντας με 101-85 της Ρίτας στον τελικό και έχοντας για πρωταγωνιστή της τον πρώην ερυθρόλευκο, Μόουζες Ράιτ, ο οποίος είχε 27 πόντους! Κομβικός και ο Φρανσίσκο (23π, 10 ασίστ), ο οποίος διέψευσε φήμες που τον ήθελαν να έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Όπως πάντα πριν από έναν αγώνα, ο στόχος είναι ο ίδιος: να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε και τα 40 λεπτά και να τηρήσουμε τις συμφωνίες που θέλουμε. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αντέξουμε τη σωματική δύναμη, γιατί ο αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατός, μια ομάδα επιπέδου Final-4. Παίξαμε πολύ άσχημα στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, αλλά δεν είχαμε όλους τους παίκτες μας. Αύριο θα έχουμε σχεδόν όλο το ρόστερ, το πιο σημαντικό θα είναι να σταματήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας», δήλωσε ο προπονητής των γηπεδούχων,ο Τόμας Μασιούλις , ο οποίος δεν έχει να ανησυχεί για απουσίες, έχοντας όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.

Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, στο ματς στο οποίο είχε στιγματιστεί από τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του Έβανς, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη με 95-78 στο ΣΕΦ.

Ιγκόρ Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία), θα είναι οι διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης.

