Όλα για όλα για την ανατροπή παρατάσσεται απόψε κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε με σκορ 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκη, για τη φάση των νοκ άουτ αγώνων του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επαναφέρει το σχήμα με έναν σέντερ φορ, επιλέγοντας τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης αλλά και εκπλήξεις.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Στην εστία είναι ο Τζολάκης και στην τετράδα της άμυνας οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα. Τρία χαφ, με τον Γκαρθία να πλαισιώνει τους Μουζακίτη και Έσε, ενώ οι Τσικίνιο, Ζέλσον θα κινούνται πίσω από τον Ταρέμι, ο οποίος θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Γκαρθία, Μουζακίτης - Τσικίνιο, Μάρτινς, Ταρέμι.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ παρατάσσει τους γηπεδούχους με το κλασικό του 3-4-3 και κάνοντας μόλις μία αλλαγή σε σύγκριση με την ενδεκάδα που επέλεξε στο πρώτο παιχνίδι, με τον Χόφμαν να αντικαθιστά τον Πόκου.

Ο Μπλάσβιτς ξεκινά τερματοφύλακας, με τους Κουάνσα, Ταπσόμπα και Άντριχ τριάδα στόπερ. Ο Βάθκεθ είναι στο δεξί άκρος, ο Γκριμάλντο στο αριστερό και οι Παλάσιος, Γκαρθία στον άξονα, ενώ οι Χόφμαν και Μάσα θα κινούνται πίσω από τον Σικ.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς - Βάθκεθ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο - Παλάσιος, Γκαρθία - Μάσα, Χόφμαν, Σικ

Στον πάγκο οι Όμλιν, Λομπ, Φερνάντες, Αρτούρ, Όρμαν, Ταπε, Πόκου, Κοφάν και Κούλμπρεθ.



