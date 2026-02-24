Ο Μιχάλης Γρηγορίου πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη στο Νέο Ρύσιο, μολονότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η πρόσληψή του ή το διαζύγιο με τον Μανόλο Χιμένεθ. Τον 52χρονο προπονητή παρουσίασαν στους παίκτες ο Ρουμπέν Ρέγες και ο Γιώργος Γκουγκουλιάς. Ο νέος τεχνικός της ομάδας μίλησε στους παίκτες του εκφράζοντας την πίστη στις δυνατοτητές τους.



«Η θέση του Άρη στη βαθμολογία αδικεί και την ποιότητα του ρόστερ και εσάς. Μπορείτε να αναστρέψετε την κατάσταση. Στο τέλος αυτό που θα θυμούνται όλοι θα είναι η θέση που τερμάτισε η oμάδα, πέρα από όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το τέλος είναι που μετράει και τελικά θα πάρετε αυτό που δικαιούστε και εσείς και η ομάδα. “Πρέπει και μπορούμε να κατακτήσουμε την 5η θέση, αν και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος μας, γι’ αυτό δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε στιγμή και θέλω από σας επαγγελματισμό 100% μέχρι τέλους», ήταν μερικά από τα όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές του.

Στα της προπόνησης, με την οποία άρχισε η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (20:00), ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε θεραπεία, ο Κώστας Γαλανόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Λορέν Μορόν συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος. Την Τετάρτη η προπόνηση θα γίνει το πρωί.

