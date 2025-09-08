Λογαριασμός
Χρήστος Τζόλης: Στο στόχαστρο της Γαλατασαράι ο Έλληνας ακραίος επιθετικός

Ο 23χρονος εξτρέμ της Μπριζ κοστολογείται στα 25 εκατομμύρια ευρώ και η βελγική ομάδα δύσκολα θα τον παραχωρήσει με μικρότερο αντίτιμο 

Χρήστος Τζόλης

Στο μάτι της Γαλατασαράι φαίνεται να έχει μπει ο Χρήστος Τζόλης. Η τουρκική ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τη ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία για την παραχώρηση του Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ.

Εφόσον γίνει λοιπόν η μεταγραφή (σ.σ. η πρόταση φέρεται να φτάνει στα 40 εκατ. ευρώ συν 10% ποσοστό μεταπώλησης), θεωρείται πιθανό να στραφεί στον Έλληνα εξτρέμ για την αντικατάστασή του.

Αυτό αναφέρει η «Aspor», που σημειώνει μάλιστα ότι ο Τζόλης (που μετρά ήδη 4 γκολ και 6 ασίστ σε 10 αγώνες φέτος) είναι θετικός στο να φορέσει τη φανέλα της «τσιμ-μπομ».

Εξάλλου ο τουρκικός σύλλογος φέρεται διατεθειμένος να προσφέρει ακόμα και 25 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπριζ, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το 2029.

Πηγή: sport-fm.gr

