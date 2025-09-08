Επίσημη η επιστροφή του Διούδη στον Άρη: «Εδώ είναι το σπίτι μου»

Επέστρεψε στον Άρη ο Σωκράτης Διούδης. Ο 32χρονος πορτιέρε θα φορέσει και πάλι τη φανέλα των «κίτρινων», με την ΠΑΕ να τον ανακοινώνει για την επόμενη διετία.

Στη δήλωσή του που έκανε ο πολύπειρος τερματοφύλακας, αναφέρει πως επέστρεψε σπίτι του, κάτι που αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Διούδη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Για το προφίλ του Σωκράτη Διούδη, ο οποίος γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1993 στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

Ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Συλλόγου, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα το 2011. Μετά από δύο εξαιρετικές χρονιές κάτω από τα δοκάρια της ομάδας μας, έφυγε για πρώτη φορά από την Ελλάδα για λογαριασμό της Club Brugge.

