«Ο Τζόλης θα μπορούσε να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ντίαζ στη Λίβερπουλ»

Σύμφωνα με τους Βρετανούς, είναι αρκετά πιθανό να μεγαλώσει και άλλο η... ελληνική παροικία στο Μέρσεϊσαϊντ τα επόμενα χρόνια!

Με τον Κώστα Τσιμίκα να βρίσκεται στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2020 και τους «reds» να φαίνεται πως κινούνται δυναμικά για την απόκτηση του Στέφανου Τζίμα του ΠΑΟΚ, ακόμα ένα Έλληνας φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του «anfieldwatch» που ειδικεύεται με θέματα της ομάδας, ο Χρήστος Τζόλης ενδέχεται να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Λουίς Ντίαζ στο «Άνφιλντ»!

Με το συμβόλαιο του Κολομβιανού εξτρέμ να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και με τις συζητήσεις των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας να έχουν μείνει στάσιμες, είναι αρκετά πιθανό ο 28χρονος άσος να πωληθεί από τη Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως σημειώνεται στο εν λόγω δημοσίευμα, ο βρετανικός σύλλογος «σκανάρει» την αγορά του Βελγίου για «λαυράκια» με potential και σε καλή τιμή, με τον Έλληνα διεθνή να αποτελεί ένα από τα «βαριά» χαρτιά του πρωταθλήματος.

Ο 22χρονος εξτρέμ πραγματοποιεί φέτος ονειρική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, αριθμώντας 30 συμμετοχές με 11 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις!

